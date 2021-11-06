Yerli otomobil TOGG'un yeni görüntüleri heyecan yarattı!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG merakla beklenmeye devam ediyor. Son zamanlarda sürüş testleri paylaşılarak vatandaşları iyice TOGG'dan bir video daha geldi. Farklı ortamlarda test edilen otomobilin görüntüleri merakları artırdı. Seri üretime geçmeden önce testleri devam edecek olan otomobille ilgili yeni videolar da gelmeyi sürdürecek. TOGG'un 2022 yılının sonunda seri üretime geçirilmesi planlıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

2022 yılının sonu itibariyle banttan indirilmesi planlanan yerli otomobildeki test aşamaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Park'ta test edilen yerli otomobilden yeni bir video daha yayımlandı. Türkiye'nin Otomobil Gelişim Grubu, yapılan testlere ilişkin yeni görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

YOL DAYANIM, AERODİNAMİK VEAEROAKUSTİK TESTLERİ SÜRÜYOR

Yapılan paylaşımda "Ürün stratejimizin en önemli aşamalarından biri olan test süreçlerimiz, farklı lokasyonlardaki akredite test merkezlerinde başladı. Şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz günlerde, dünyaca ünlü pil üreticisi Farasis firmasının, yerli otomobil için Türkiye'ye yatırım yapacağını duyurmuştu. Varank, TOGG ile FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına Gemlik'te yapılacak çalışmalar için yakın zamanda başlayacağını ifade etmişti.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilecek olan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobilin gü.lü bir internet bağlantısı da olacak.

Öncelik olarak iki tip SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olma özelliği taşıyacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platforma sahip TOGG, 30 dakikadan daha az bir şarj süresi ile yüzde 80 doluma ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG'un, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacağı da bilinen özellikleri arasında. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme sistemi de TOGG'a dahil edilecek.

TOGG'un kendine has çizgileri, dünyanın önde gelen otomobil güvenlik testi kuruluşlarından EuroNCAP'in standartlarını tam olarak karşılayabilecek. Yetkililer, yerli otomobilin 2022 yılında yapılacak EuroNCAP testlerinden 5 yıldız ile ayrılmasını hedefliyor.