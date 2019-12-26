Yerli otomobilden bir görüntü daha paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun sosyal medya hesabından saat 19:23'de yaptığı paylaşımda yerli otomobilin yeni bir görüntüsü daha yayınlandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun videolu paylaşımı çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

DİKKAT ÇEKEN LALE MOTİFİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasında dün "Türkiye'nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf da paylaşılmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi dikkat çekmişti.

İşte Türkiye'nin Otomobili Twitter hesabında yapılan paylaşım:

BİR GÜN KALDI

Türkiye'nin otomobili, 27 Aralık Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Bilişim Vadisi'ndeki etkinlik ile kamuoyuna tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, otomobilin yüzünü göstermesinin ardından aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yapması bekleniyor.

Yüzde 100 elektrikle çalışan ve c segment bir SUV olacağı açıklanan yerli otomobilin tanıtılacağı etkinlikte, bir de sedan modelin sergileneceği belirtiliyor.