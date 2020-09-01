Türk Telekom bünyesinde bulunan TT Ventures A. Ş.'nin ilk uygulaması olan "Yaay" Türkiye'de yerli sosyal medya uygulaması tanıtımıyla kullanıma sunuldu. Google Play Store ve App Store'da indirmeye açılan uygulamaya kullanıcıların ilgi gösterildiği gözüktü. Yaay'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal medya dünyasına "merhaba" diyen Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirerek, özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları düşünülerek kurgulandı. Peki, Yaay uygulaması nedir? Nasıl indirilir? Detaylar haberimizde...

YAAY UYGULAMASI NEDİR?

Türkiye'de oldukça fazla kullanıcı kitlesi bulunan Twitter ile benzer özellikler ve benzer bir arayüze sahip olan Yaay, yerli sosyal medya uygulaması olarak uygulama mağazalarında yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları, yerli platformlara destek vermek amacı ile Twitter yerine Yaay uygulamasını kullanabilirler. Yaay'da Paylaşımlar Twitter’daki gibi retweet edilebiliyor, yanıtlanabiliyor. Ancak beğeni özelliği Twitter değil, daha çok Facebook’taki gibi çalışıyor.

Diğer sosyal medya uygulamalarından ayıran bir diğer özellik ise "beğenmeme" özelliği. Yaay kullanıcıları, paylaşımları beğenme seçeneğine sahip olduğu gibi, beğenmeme seçeneğini de sahip olacak.

YAAY UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR? YAAY UYGULAMASI İNDİR

Google Play Store ve App Store'da kullanıma sunulan Yaay uygulamasını, bu platfromalardan indirebilirsiniz.

İşte Yaay uygulaması indirme linkleri:

Yaay uygulaması indirme linkleri için tıklayabilirsiniz.