Yerli Süpersonik İHA Göksungur 2020’de ilk uçuşunu yapacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Genel Müdürü Profesör Temel Kotil Türkiye’nin sesten hızlı İHA’sı Göksungur’un ilk uçuşunu 2020’de gerçekleştireceğini açıkladı.

"18 AYDA ÜRETTİK"

C4Defence'e özel bir açıklama yapan Kotil, Aksungur ve Göksungur İHA'lar ile ilgili son gelişmeleri dile getirdi. ANKA platformu üstünden geliştirilen Aksungur'u senenin ilk çeyreğinde teslim etmeyi hedeflediklerini söyleyen Kotil, 2019 senesi itibari ile Aksungur ile ilgilendiklerini ve Aksungur'un 18 ay gibi kısa bir sürede üretildiğini, kazanılan tecrübe ile bu sürenin her seferinde daha da kısaltıldığını hatırlattı.





Kotil yaptığı açıklamada, "Süpersonik İHA Göksungur üstünde çalışıyoruz. Bir sene olmadan onu uçurmayı hedefliyoruz. Süpersonik olduğu için motorumuz turbojet olacak" şeklinde konuştu.