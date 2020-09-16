Yeşilçam filmlerinin usta oyuncusu Ekrem Gökkaya, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.Eşi ile birlikte Bartın’ın tatil beldesi İnkumu’nda yaşayan Gökkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sanat hayatında 1959 yapımı "Ömrüm Böyle Geçti" isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi değerli oyuncularla ilk filmini çeken, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı "Koltuk Belası" isimli filme kadar 200 civarında sinema ve TV filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak emek veren usta ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gökkaya’nın eşi Alev Gökkaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulunup, "Ekrem, dün akşam böbrek yetmezliği nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Dualarınızı bekliyor" ifadelerini kullandı.

EKREM GÖKKAYA KİMDİR?

Doğum Yeri : Konya

Doğum Tarihi : 5 Şubat 1934

Eğitim : Güzel Sanatlar Akademisi

Babasının memuriyeti dolayısıyla 1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Gökkaya, abisi Muammer ve ablası Kamuran’la birlikte üç kardeştiler. Orta okulun yarısından sonra ailenin İstanbul’a göçü nedeniyle tahsiline Üsküdar Paşakapı Orta Okulu, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Liseye devam ederken abisi doktor Muammer Gökkaya bir trafik kazasında vefat eder. Bu durum onda bir boşluk yaratmış toparlanması hayli zaman almıştır. Lise yıllarında bir çok müsamerede sahne alır ama asıl hayalinin siyasal bilgileri bitirip iyi bir hariciyeci olmak istediğini söyleyen Ekrem Gökkaya memuriyeti devam ederken 1959 yapımı Muzaffer Arslan‘ın rejisörlüğünde Ömrüm böyle geçti isimli bir filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi oyuncularla ilk film denemesini yapar. Fakat memur olduğu için jenerikte ve afişte adını yazmazlar. Sinemaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk belası isimli filme kadar 200 civarı sinema ve tv filminde oyuncu prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak emek verdi. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan kişi Ekrem Gökkaya’dır. 47 yaşında evlenen sanatçı sinemadan uzaklaştıktan sonra eşinin memleketi Bartın‘a yerleşir.