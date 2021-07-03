Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, son yolculuğuna uğurlandı.​​​​​​​

Yeşilçam sinemasına hayat veren usta isim Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Cenaze töreni Zincirlikuyu Mezarlığının içindeki Zincirlikuyu Camii avlusunda düzenlendi. Cenaze törenine pek çok ünlü isimin haricinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Tören sırasında konuşma yapan Bakan Ersoy "Bundan sonra bize düşen sanatçımızın isminin kalıcı hale gelmesi için bakanlık olarak ailesiyle birlikte elimizden geleni yapmak." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN ONLARIN ANISINI YAŞATARAK YENİ SANATÇILARI SANAT DÜNYAMIZA KAZANDIRMAK"

Konuşmasında örnek sanatçılarımızı yıllar geçtikçe kaybettiğimizi fakat onların anılarını yaşatarak yeni sanatçılar yetiştirileceğini söyleyen Bakan Ersoy : "Örnek sanatçılarımızı maalesef yıllar geçtikçe birer birer kaybediyoruz, önemli olan onların anısını yaşatarak yeni sanatçıları sanat dünyamıza kazandırmak. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyoruz. Bugün kendisini son yolculuğuna uğurluyoruz. Sonrasında da ailesiyle görüşüp anısını yaşatmak için bize düşen onların planladıkları şeyler varsa biz de bakanlık olarak elimizden gelen desteği gösteririz."

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SANAT CAMİASI ALTAR'IN OĞLU TARKAN'I YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine birçok ünlü isim katıldı. O isimlerden biri Orhan Gencebay idi. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kartal Tibet'in tarihi sinemayla öğreten önemli isimlerin başında geldiğini belirterek, şunları kaydetti: "Tabii onu anınca Sezgin Burak'ı, Suat Yalaz'ı da anmadan geçmek olmaz. Allah gani gani rahmet eylesin. Tarihimizi, tarihi kahramanlarımızı yansıtan kişiler onlar. Hiçbir zaman unutulmayacak onlar tabii ki. Nur içinde yatsınlar. Allah gani gani rahmet eylesin."

Bülent Ersoy da Kartal Tibet'i yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Kartal Tibet'in iyi bir tiyatrocu, sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı olarak örnek bir karakter olduğunu dile getiren Ersoy, "Bundan sonra bize düşen sanatçımızın isminin kalıcı hale gelmesi için bakanlık olarak ailesiyle birlikte elimizden geleni yapmak." ifadesini kullandı.

"O FİLMLERLE SONSUZA KADAR YAŞAYACAĞINA İNANIYORUM"

Hülya Koçyiğit ise sanatçıya gösterilen ilgi ve sevgi için teşekkür ederek, "Türk halkı onu çok sevdi. Sadece aktör olarak değil, yönetmenlik yaptığı filmlerle de." diye konuştu.Sanatçıların her zaman anılması gerektiğinin altını çizen Koçyiğit, "Tabii ki eserleriyle anılmalı, onun da bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Cenazeye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet Aydın ile ailesinden Ali Göktan, Şahika Ataç, Burç Tibet, Ceylan Saltuk, Civan Canova'nın yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları da katıldı.

Törenin ardından Kartal Tibet'in cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.