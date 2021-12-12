Yeşilliği çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, bu ne yaman çelişki? CHP'li İBB, bakımlarını yapamadıkları yol kenarındaki dikey bahçeleri tek tek kaldırıyor!

Cumhuriyet Halk Partili İBB, bu defa yol kenarında bulunan dikey bahçelerini yıkmaya başladı. Esenler'de seyir halinde olan araçlar, çimleri tek tek söken belediye çalışanlarını görünce, neye uğradıklarını şaşırdılar. Yeşilliği çok sevdiğini her defasında dile getiren ve İstanbul'u yeşillikle dolduracağını söyleyen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde inşa ettiği AVM'ye, bahçelerden daha çok sahip çıkıyor.

YOL KENARINDAN TEK TEK SÖKÜLÜYOR

Esenler güzergahında ilerleyen araç sahipleri, yol kenarındaki dikey ağaçların sökülmesine sosyal medyada tepki gösterdi. Kullanıcılar "Bakımını yapmayı beceremedikleri Esenler’deki dikey bahçelerimizi de sökmeye başladılar." "Yazık oldu İstanbul'a" gibi yorumlarda bulundu.

İstanbul'daki betonlardan rahatsız olduğunu ve her yeri yeşil alan yapmak istediğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol kenarındaki dikey bahçelerin bile bakımını yapamazken, yeşillik vaatlerini de yerine getiremeyeceğini, eylemleriyle anlatmayı başardı.