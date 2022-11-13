Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi 300 üniversiteli öğrenciyi Yeşilyurt’ta ağırladı

Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi, Malatya İnönü Üniversitesi 300 öğrenciyi Yeşilyurt'ta ağırlayarak "Sosyal medyadan, sosyal hayata - Yeşilyurt'ta Sonbahar" programı ile Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, doğa yürüyüşüne katıldılar.

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Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyi 300 üniversiteli öğrenciyi Yeşilyurt’ta ağırladı

Üniversite sayıların artırılmasıyla öğrencilerin yurdun çeşitli yerlerinde eğitimine devam etmesiyle hem geleceklerini kazanıyor, hem de okudukları ilin kültürünü, yaşam şeklini öğrenerek büyük bir tecrübeye sahip oluyorlar. Çeşitli illerden şehirlerine okumaya gelen öğrencileri o illerin belediyeleri sivil toplum kuruluşları da illerinin kültürünü aktarmak için misafir öğrencilerle zaman zaman etkinlikler düzenliyor. Bu bağlamda Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin daveti üzerine Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren 300 öğrenci, Yeşilyurt ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri gezerek, doğa yürüyüşüne katıldı.

Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren 300 öğrenci, "Sosyal medyadan, sosyal hayata - Yeşilyurt'ta Sonbahar" programı ile Yeşilyurt'un tarihi ve kültürel yerlerini gezerek, doğa yürüyüşüne katıldı. Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin daveti üzerine ilçeye gelen öğrenciler, eşsiz tarihi ve kültürünün yaşatıldığı Tarihi Yeşilyurt Konakları ve müzeleri gezdi. Öğrenciler, daha sonra doğa yürüyüşüne katılarak, kendileri için özel olarak hazırlanan sportif alanlarda hünerlerini sergilediler. Müzik dinletileri eşliğinde halaylar çekip keyifli anlar yaşayan öğrenciler, Beylerderesi'nin temiz, sağlıklı ve bol oksijenli ortamında masa tenisi oynayarak, ok atışı gerçekleştirdi.

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Başkanı Mehmet Çınar Üniversite öğrencilerimizin enerjisinden yararlanmak istiyoruz

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, farklı temalarda oyunlara da katılan öğrenciler yalnız bırakmayarak, sucuk ekmek ve ayran ikramında bulundu. Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'ta belediye olarak üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Çınar, "Anaokulundan başlamak üzere üniversitelere kadar eğitimin tüm aşamalarında ki öğrencilerimizin mutlu, huzurlu ve güzel bir eğitim dönemi yaşaması için her türlü hizmeti layıkıyla yerine getirmekteyiz. İnönü Üniversitemiz ve Turgut Özal Üniversitemizle güzel bir diyaloga sahibiz, ortak projelerde birlikte uyum içerisinde çalışarak öğrencilerimizi kentimizde en iyi şekilde ağırlamaya gayret ediyoruz. Üniversite topluluklarımızın projelerine bizlerde belediye olarak destek vereceğiz, geçen günlerde bunun toplantısını yapmıştık. Üniversite öğrencilerimizin enerjisinden yararlanmak istiyoruz. Yeter ki sizler proje üretin, çalışın bizlerde her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimizin fikirleri ve projelerine kapılarımız sonuna kadar açıktır. Tabii ki öğrencilerimizin de bizim yaptığımız hizmetlerden haberdar olması için bu programı tertip ettik. İlçemizin sosyo-kültürel yapısını daha güçlü hale getirmek için etkin çalışan ve başarılı çalışmalar yapan, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla hizmetlerimize büyük güç katan Kent Konseyimizin de destekleri neticesinde öğrencilerimizi Yeşilyurt'umuzda ağırladık.

112.jpg Öğrencilerimizle, Yeşilyurt'un yine güzel bir Sonbahar gününde aynı ortamı paylaşmak, sohbet etmek ve muhabbet etmek bizim için de çok güzel oldu. Davetimize icabet ettiğiniz hepinize bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında ve vize haftasında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri de yapılan bilgilendirme gezisi, sportif etkinlikler ve ikramlardan dolayı Çınar'a teşekkür etti.

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