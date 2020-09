Yeşilyurt, yapılan restorasyon çalışmalarıyla turizme hazır hale geldi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'un Çırmıhtı bölgesinin tarihsel zenginliklerini turizme kazandırmak amacıyla Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yapılan restorasyon çalışmalarıyla hazır hale getirilen Butik Otel, 44 Yıl Hatır Kahve Konağı ile Kent Belleği Müzesi başta olmak üzere tanıtıma yönelik yatırım alanları ilçeye değer katacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, beraberinde Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi Lezzet Caddesi'nde buluman Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki restorasyon ve dönüşüm projelerini yerinde inceleyip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan bilgi aldı. Çırmıhtı'nın eşsiz güzelliklerinin restorasyon ve dönüşüm projeleriyle hak ettiği saygınlığı göreceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ecdat yadigarı tarihi eserlerimizi koruyup, muhafaza edip ve geleceğe taşımak gibi sorumluluklarımızı yerine getirmeye önem veriyoruz. Yeşilyurtumuz da bu açıdan çok zengin bir tarihsel ve kültürel yapıya sahiptir. Tarihe tanıklık etmiş konaklarıyla, tadına doyulmaz yemekleriyle, gelenek ve görenekleriyle, misafirperverliğiyle Anadolu kültürünün tüm unsurlarını içerisine alan Çırmıtı bölgemizin bu zengin yapısını prestij seviyesi yüksek, farklı yatırımlarla daha fazla tanınması, bilinmesi ve turizme kazandırılması bakımından yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hıroğlu mahallemizdeki Lezzet Caddesi üzerinde bulunan ve gerekli girişimlerin ardından satın aldığımız konaklarımızı restore edip, her birine farklı fonksiyoneller yükleyerek burada ki yaşayan tarihi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Alanında deneyimli uzman ekiplerin gözetiminde büyük bir titizlikle yürütülen restorasyon projelerimizden sonra Butik Otelimiz, 44 Yıl Hatır Kahve Konağımız, Kent Belleği Müzemiz ve tarihe tanıklık eden birçok konağımızı bölgeye özgü geleneksel desenlerle donatarak, dikkat çekici bir görüntüye ulaştırdık. Bununla birlikte sokak ve cephe sağlıklaştırmaları ile kütüphane ve diğer eklemelerle birlikte bu bölgemizin değerini artırmaktayız. Tarihi konaklarımızın yüzde 90 civarındaki restore ettik. Konaklarımızın zeminleri, tefrişatları ve çevre düzenlemelerini tamamlamak üzereyiz. Burası tam anlamıyla bittiği zaman gastronomi merkezi olacak, yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz Malatya ve Yeşilyurt kültürünü, medeniyetini ve tarihsel ruhunu yerinde teneffüs edip, rahat ve huzurlu ortamlarda dinlenebilecekler ve doyumsuz lezzetlerimizi tadabilecekler. Konaklarımızın gerek dış cephe giydirmeleri gerekse de iç mekanlardaki geleneksel yapıya uygun döşemeler, oturma alanları, koltuklar ve kapıların oluşturduğu atmosfer ziyaretçilerimizin tarih içerisinde yeniden yolculuk yapmalarını sağlayacaktır. Bizler bu tür restorasyon ve dönüşüm projelerimizle tarihimize duyduğumuz saygıyı gözler önüne sermiş olurken, gelecek nesillere de köklü tarihimizi taşımış oluyoruz. Böylesine değerli yatırımlarla bölgemizin iç ve dış turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayıp, gizli kalmış köklü tarihimizi ve zenginliklerimizi dünyayla buluşturmuş oluyoruz. Çırmıhtı'mızın köklü tarihini restorasyon ve dönüşüm projelerimizle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Lezzet Caddemiz, tarihi konaklarımız ve müzelerimizle birlikte burası yeni bir yaşam ve cazibe merkezi olacaktır. Geleneksel kültürümüz bir nevi burada yeniden hayat bulacaktır. Bu ve benzeri yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Milletvekilimiz Sayın Hakan Kahtalı olmak üzere, İlçe Kaymakamımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlığı ve teşkilat mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı, Yeşilyurt'un köklü tarihini yeniden ayağa kaldırmak adına hayata geçen ve devam eden yatırımlardan gurur duyduklarını söyledi. Tarihi Yeşilyurt Konaklarının restore edilerek turizme kazandırılmasının bölgenin her açıdan gelişmesi ve tanınmasına önemli katkılar sunacağını dile getiren Kâhtalı, "Yeşilyurt Belediye Başkanımız ve ekiplerini tarihsel zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmak adına hayata geçirdikleri restorasyon projelerinden dolayı tebrik ediyorum. Konaklarımızı gezdik, her biri birbirinden değerli konaklarımızın farklı projelerle turizme kazandırılacak olmasının heyecanını bizlerde yaşıyoruz. Burası yenileme ve dönüşüm projeleriyle turizm merkezine dönüşmüş durumdadır. Çırmıhtımız, Malatya'yı ziyaret edecek olan yerli ve yabancı misafirlerimizin rahat bir ortamda bölgenin tarihi ve kültürünü yakından görebileceği, gezebileceği ve yöresel ürünleri hem satın alabileceği hem de tadına bakabileceği çok güzel bir bölge hüviyetine kavuşmuş durumdadır. Butik Oteliyle, Çırmıhtı'ya özgü yöresel yemeklerin yapıldığı lokantasıyla, 44 Yıl Hatır Kahve Konağıyla ve Kent Belleği Müzesinin yanı sıra sokak ve cephe sağlıklaştırmalarıyla birlikte Lezzet Caddemizin turizm noktasına dönüşmesinden ziyadesiyle memnun olduk. Burası atıl bir vaziyetteyken işlevsel bir konuma dönüşmesi bölge turizminin gelişmesine ciddi katkıları olacaktır. Bölgemizin tanıtımına yönelik bu tür örnek projelerinden dolayı Belediye Başkanımızı ve ekiplerini canı gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. 320 bine ulaşan nüfusuyla 23 ilimizden daha kalabalık olan Yeşilyurtumuzun her alanda gelişmesi adına büyük bir özveriyle çalışan Belediye Başkanımız Mehmet Çınar, tecrübesi ve birikimiyle göğsümüzü kabartan güzel çalışmaların altına imza atıyor. Yeşilyurtumuza hangi mahalleye gidersek gidelim, belediyemizin hizmetlerini görebiliyoruz. Semt Konaklarından asfalt çalışmalarına, kaldırım yenilemeden parklara ve yaşam alanlarına kadar hemşerilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda çok güzel yatırımlar yapılmaktadır. Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Hakan Kâhtalı ile Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, Kent Belleği Müzesinde kendi bölümlerinin altına imza atarken, anı defterine düşüncelerini yazdı.