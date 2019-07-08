Yeşim Aydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YEŞİM AYDIN KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1995

Yeşim Aydın kaç yaşında : 24

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Yeşim Aydın doğum yeri : İstanbul

YEŞİM AYDIN BİYOGRAFİSİ



8 Şubat 2016 tarihinde başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı.

Yeşim Aydın, 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur. Daha önce çalışma hayatı olmasına rağmen belirli bir mesleği yoktur.

Giyim tarzını daha çok street fashion olarak yorumluyor ama istediği zaman her tarzı kendine uyarlayabildiğini düşünen Yeşim Aydın, bilim kurgu filmlerinden hoşlanıyor ve romantik kitap okumayı seviyor.

Genelde sakin ve eğlenceli görünen Yeşim Aydın, biraz fazla sinirli ve agresif olmasına rağmen bu huyunu haksızlığa veya üzerine gelindiğinde dışa vuruyor.

Yeşim Aydın, 8 Şubat 2016 tarihinde TV 8 ekranlarında yeni yarışmacılarla yeniden başlayan İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise Nur Yerlitaş, İvana Sert,Hakan Akkaya, ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Bahar Candan, Dicle Turgal, Dilara Rabia Yaşar, Esin Çepni, Melike Çamlıoğlu, Meral Avcı, Özge Sarı, Selay Topçuoğlu, Tuğba İldiz, Yağmur Taktaş, Yeşim Aydın, Zeynep Vuran olacaktır.

8 Nisan 2016 gecesi yapılan İşte Benim Stilim yarışması finalinde 6. Sezonun birincisi Yeşim Aydın oldu.