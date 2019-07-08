Yeşim Ceren Bozoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?



Doğum tarihi : 29.Temmuz.1979

Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Dizi Oyuncusu,Dublaj Sanatçısı, , Yönetmen

Yeşim Ceren Bozoğlu doğum yeri : Ankara

YEŞİM CEREN BOZOĞLU BİYOGRAFİSİ



Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Macaristan kökenlidir. Çocukluğu İstanbul Nişantaşı ve Selamiçeşme'de geçmiştir. Liseye İstanbul Özel Ata Kolejinde gittikten sonra ailecek İzmir'e taşındılar. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Üniversite hayatı boyunca birçok oyunda oynadı.

İzmir Karşıyaka Açıkahava Sahnesi nde Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali danışma kurulu üyesi Ayşegül Yüksel tarafından ve Cumhuriyet Gazetesitarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildiği “Kadınlar” adlı tek kişilik oyunu mezun olduğu yıl oynadı. Ardından İş hayatı için 1998 yılında İstanbul'a dizilerde oynamak için geldi. İlk olarak Atilla İlhan'ın Kurtlar Sofrası adlı TRT filminde oynadı.

İzmir'de başladığı dublaj çalışmalarına TRT'de devam etti. Ardından da Devlet Tiyatrolarına girdi. Mahmut Gökgöz ve Yücel Erten hocalarının yönetmen yardımcılığını yaptı. Atatürk Kültür Merkezi büyük salonda, Berthold Brecht'in "Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi" adlı oyunda Zafer Ergin ile başrolü paylaştı. Bu tiyatrodaki performansı ona Yeditepe İstanbul dizisinde oynamasına vesile oldu.

Yeşim Ceren Bozoğlu, Devlet tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer aldı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Açık Radyo da Amma Hikaye ile radyoda sesli edebiyat çalışmaları yaptı.

2002 yılında Şevval Sam ve Nejat İşler ile oynadığı Gülbeyaz dizisinde Meryem Dursunoğlu'nu canlandırdı. Bu yıllarda Mümtaz Sevinç'in kurduğu "Düşün" sahnesinde Dario Fo oyunlarının kolajından oluşturulan "Sessizlik" adlı oyunda oynadı. Aynı yıl 2003 yılında "Günahım Neydi Allahım" adlı dizide Kenan Işık ile başrolleri paylaştı.

Ardından; Meleğin Düşüşü, Kısık Ateşte 15 Dakika, İki Genç Kız, The İmam gibi filmlerde oynadı.

2006 - 2008 yılları arasında "Doktorlar" dizisinde Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yağmur Atacan, Gamze Topuz, Mehtap Altunok, Devrim Nas, Cüneyt Türel, Aysun Kayacı, Mehmet Aslan, Naz Elmas, Merve Sevi, Zeyno Günenç, Paşhan Yılmazel, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Alpay Kemal Atalan, Selen Seyven ile birlikte oynadığı rolle sevildi.

2006 yılında "Polis" adlı sinema filminde Haluk Bilginer ile birlikte rol aldı. 2008yılında Güven Kıraç ve Mazhar Alanson'un başrollerinde oldukları "Kirpi" filminde Dilarasu karakterini canlandırdı. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrolünde olduğu "Deli Deli Olma" filminde oynadı.

Rober Hatemo'nun "Doludizgin" şarkısı ve Mirkelam'ın "Asuman Pansuman" şarkısının klibinde oynadı. 2011 yılında "Misafir" adlı sinema filminde Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte oynadı.

2014 yılında "O Hayat Benim" adlı dizide Keremcem, İclal Aydın, Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Sinan Albayrak ile oynadı.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2 Eylül 2007 tarihinde Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 yılında boşandı.

Kitapları :

Dersimiz Oyunculuk

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Örümcek Kadının Öpücüğü

Tersine Dünya : Orhan Kemal - İstanbul Şehir Tiyatroları

Sessizlik : Dario Fo - "Düşün" sahnesi

Arthuro Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Atatürk Kültür Merkezi

Totlar

Oyun Nasıl Oynanmalı

Kadınlar - İzmir Karşıyaka Açıkahava Sahnesi

Filmleri ve Dizileri :

2014 - O Hayat Benim 2. Sezon (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Doğumdaki Doktor) (Sinema Filmi)

2013 - Senin Hikayen (Sinema Filmi)

2013 - Bebek İşi (Rahşan) (TV Dizisi)

2013 - BKM Güldür Güldür (Oya)(TV Dizisi)

2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 - Ateşin Düştüğü Yer (Hatice)(Sinema Filmi)

2011 - Misafir (Makbule)(Sinema Filmi)

2011 - Gizli Yüzler (Sinema Filmi)

2011 - Elde Var Hayat Sınav (Zehra)(TV Dizisi)

2011 - Canım Babam (Alev) (TV Dizisi)

2010 - Elde Var Hayat 1. Sezon (TV Dizisi)

2009 - Yüreğine Sor (Emine) (Sinema Filmi)

2009 - 2011 - Geniş Aile 3. Sezon (TV Dizisi)

2009 - Deli Deli Olma (Güldene)(Sinema Filmi)

2009 - Avrupa Yakası 6. Sezon (Zuhal) (TV Dizisi)

2008 - Kirpi (Dilarasu) (Sinema Filmi)

2008 - Bahtı Kara (Deniz)(Sinema Filmi)

2007 - Memleket Hikayeleri - Telgrafın Telleri (İlter Akçebe Seslendirmesi) (TV Filmi)

2006 - Yeşeren Düşler (Betül Aşçıoğlu Seslendirmesi)(TV Dizisi)

2006 - Polis (Derya) (Sinema Filmi)

2006 - Kısık Ateşte 15 Dakika (Mualla)(Sinema Filmi)

2006 - Eve Dönüş (İşçi) (Sinema Filmi)

2006 - Eden Bulur (Meral Zeren Seslendirmesi)(TV Filmi)

2006 - 2008 - Doktorlar (Fikret Eralp) (TV Dizisi)

2006 - Annemin Gelini (Fatma Karanfil Seslendirmesi (TV Filmi)

2005 - Öteki Gece (Kısa Film)

2005 - The İmam (Şadiye)(Sinema Filmi)

2005 - Kurtlar Vadisi Irak (Seslendirme)(Sinema Filmi)

2005 - Beşinci Boyut (Zehra/Figen) (TV Dizisi)

2005 - Alanya Almanya (Ayşe)(TV Dizisi)

2004 - Meleğin Düşüşü (Funda)(Sinema Filmi)

2004 - Mavi Rüya (Nilüfer Aydan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2004 - Bir Aşk Hikayesi (TV Filmi)

2004 - Arapsaçı (TV Dizisi)

2004 - 2 Genç Kız (Parfümeri Tezgahtarı)(Sinema Filmi)

2003 - Sultan Makamı (Konuk Oyuncu )(TV Dizisi)

2003 - Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı(Şükran)(TV Dizisi)

2002 - Gülbeyaz (Meryem Dursunoğlu)(TV Dizisi)

2002 - Azad (Göze) (TV Dizisi)

2001 - İngiliz Kemal (TV Filmi)

2001 - Yeditepe İstanbul (Nilgün)(TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Sibel Gökçe Seslendirmesi)(TV Dizisi)

2000 - Üvey Baba (Betül Aşçıoğlu Seslendirmesi)(TV Dizisi)

2000 - Gece Martıları(Kısa Film)

1998 - Sıcak Saatler (Nesrin)(TV Dizisi)