Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan alkışlanacak hareket! Tüm organlarını bağışladı

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Oyuncu tüm organlarını bağışlayarak büyük takdir topladı.

"TÜM ORGANLARINI BAĞIŞLADI"

Yeşim Ceren Bozoğlu, organ nakli konusunda düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı. Organ bağışında bulunmanın hayatta en çok yapmak istediği şey olduğunu söyleyen Yeşim Ceren Bozoğlu, bağışın kendisi için çok özel ve anlamlı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şans Ver projesi kapsamında ben de organlarımı bağışlamış olacağım.

O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Tüm organlarımı bağışlayacağım ama bugün düzenlenen etkinlikte sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekip arkadaşlarından organ bağışı ile alakalı önemli bilgiler de öğrendik. Ülkemizde çok fazla organ bekleyen hasta var. Türk insanının yardımsever ve iyi kalpli özelliği ile organ bağışını herkes yapabiliyor ve bağış kartını alabiliyor. Ama öğrendiğimiz üzere organ bağışında asıl mesele, vasiyet meselesi. Vefat durumundan sonra ailenin onayı yoksa, organ bağışı kartının bulunması bir şey ifade etmiyor. O yüzden bugün burada Şans Ver Projesi'ne dikkat çekerek 'Organlarını bağışla ama vasiyetini de ailene onaylat' diyoruz."

"FARKINDALIK YARATABİLİYORSAK NE MUTLU"

Yıllar önce yayınlanan Doktorlar dizisinde doktoru canlandırdığını da hatırlatan Bozoğlu, "Biz o hikayeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek" dedi.