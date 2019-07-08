Yeşim Erçetin Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?



Doğum tarihi : ??.??.1979

Yeşim Erçetin kaç yaşında : 40

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Model, Şarkıcı, TV Sunucusu

Yeşim Erçetin doğum yeri : İstanbul

YEŞİM ERÇETİN BİYOGRAFİSİ



2016 İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı.

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. Daha 9 aylık bebek iken anne babası boşanmıştır. Babaannesinin yanında büyüdü. 1996 yılında Neşe Erberkmankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı.

Yeşim Erçetin, sunuculuk yaptığı yıllarda; HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programları sundu.

Evlilikleri :

1.eşi: Yeşim Erçetin, 2000 yılında Ozan Orhon ile evlendi. Evliliklerinin üçüncü yılında 20 ağustos 2003 tarihinde de boşandı. “Lara Yağmur” adında bir kızı var.

2.eşi: 2010 yılında Emre Matraş ile evlendi. Masal adında bir kız çocuğu oldu. 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.

2016 yılında 1 Ocak akşamı TV 8 ekranlarında başlayacak olan İşte Benim Stilim Ünlüler yarışmasına katıldı. Yine Öykü Serter'in sunuculuğunu yapacağı yarışmada jüri koltuğunda ise İvana Sert, Hakan Akkaya, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez olacak. Yarışmacılar ise Aslızen, Berna Öztürk, Elif Ece Uzun, Esra Balamir, Esra Sönmezer, Gizem Özdilli, Hatice Çarpar, İnci Pars, Neslihan Önder, Nil Karataş, Pelin Suade, Sevil Uyar, Simge Tertemiz, Tuğçe Özbudak, Yasemin Öztürk, Yeşim Erçetin olacaktır.

Albümleri :

2006 - Aşk İçin

2009 - Pişman

2014 - Uff (Single)

Filmleri ve Dizileri :

2005 - Zeynep ( Tv dizisi)

2005 - Sensiz Olmuyor ( Tv dizisi)

2003 - Serseri ( Tv dizisi)

2001 - 90-60-90 ( Tv dizisi)

2001 - Güz Gülleri ( Tv dizisi)