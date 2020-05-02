Yeşim Erçetin sevgilisi Tuğser Akyüz ile öpüşme videosunu paylaştı

Yeşim Erçetin sosyal medya hesabından sevgilisiyle özel anlarını paylaştı. 41 yaşındaki ünlü şarkıcı Yeşim Erçetin, spor hocası komşusu Tuğser Akyüz ile aşk yaşamaya başladı. Karantina sürecini sevgilisiyle spor yaparak geçiren şarkıcı, aşk dolu anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

EVDE KAL AŞKLA KAL DEDİ

Yeni ilişkisini gözler önünde yaşayan Yeşim Erçetin, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinin kucağına oturduğu bir fotoğrafı paylaşarak aşkını ilan etti. Erçetin dün de sevgilisiyle evde spor yaptığı anların videosunu paylaştı. Kendisinden 6 yaş küçük olan Tuğser ile öpüşme videosunu yayınlayan Erçetin, "Evde kal aşkla kal" dedi.

YEŞİM ERÇETİN KİMDİR?

Yeşim Erçetin, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1996 yılında Neşe Erberk mankenlik ajansında profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Yeşim Erçetin, sunuculuk yaptı yıllarda; HBB (Sporazzi), Kanal 6 (Top Secret), 2000 yılında Best TV’de (Yeşim), MMC (1’den 3’e) adlı programların sunuculuğunu üstlendi. 2000 yılında manken ve şarkıcı Yeşim Erçetin ile evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü, çift 20 Ağustos 2003'te boşandı. İkilinin “Lara Yağmur” adında bir kızı var.

2010 yılında Emre Matraş ile evlendi. Masal adında bir kız çocuğu oldu. Cesur fotoğrafları uzun süre konuşulan çift, 1 Nisan 2015 tarihinde boşandı.