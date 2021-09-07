Şarkıcı, sinema ve dizi oyuncusu olan Yeşim Salkım bambaşka bir şekilde seyirci karşısına çıkıyor. Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programının sunuculuğunu üstlenen Yeşim Salkım'ın yeni programı hakkında merak edilen Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? sorulara haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

YEŞİM SALKIM İLE ŞEFFAF MASA HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kariyerinde yeni bir döneme giren Yeşim Salkım, kendi adını verdiği Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa programına başladı. Yeni programı hakkında konuşan Salkım, “Kadına, çocuğa, hayvana ve tüm canlılara kısaca şiddetin her türlüsüne ‘dur’ demek için geliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Doğru bildiğim yolda sözümü hiç esirgemem. Haksızlık karşısında da asla susmam” ifadelerini kullandı. Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, bugün (7 Eylül 2021 Salı) itibariyle seyircisi ile buluşmaya başlıyor.

Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa, haftanın dört günü gerçekleri ortaya dökmeye ve halkın nabzını tutmaya geliyor. TGRT Haber ile anlaşan ünlü şarkıcı; Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa isimli programı ile salıdan cumaya saat 22.30’da yayınlanacak. Haftanın 4 günü ekranlardaki yerini alacak.