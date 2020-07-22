Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e sert tepki!

Türkiye'yi yasan boğa Pınar Gültekin cinayetinin ardından ünlüler dünyasından tepkiler gelmeye başladı. Tam da bu sırada Murat Övüç'ün kadına şiddete yönelik yaptığı açıklamaların bulunduğu videosu sosyal medyada dolaşmaya başladı. Murat Övüç'ün ortaya çıkan bu videosunda kadınlar hakkında sarf ettiği sözler tepki çekti: "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular… Tutun dilinizi! Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Ee erkekler de…"

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Bu videonun ortaya çıkmasından sonra kısa sürede sosyal medyada Övüç'e tepki yağdı. Hatta Twitter'da ''PisliksinMuratÖvüç' şeklinde etiket oluşturuldu. Ardından TT listesinde birinci sıraya yerleşti.

Murat Övüç ise yanlış anlaşıldığını belirttiği açıklamasında: "Orada bir yanlış anlaşılma var şiddetin her türüne karşıyım ama kadınlar da kendilerini tutacaklar dedim" diyerek kendini savundu.

YEŞİM SALKIM'DAN SERT CEVAP

Murat Övüç'e bu açıklamaların üzerine ünlüler dünyasından tepkiler de gecikmedi. En sert tepkiyi gösteren isimlerden biri de Yeşim Salkım oldu. Salkım açıklamasında: "Eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız.''

"Kadın erkeğin bir adım gerisindedir" gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin!'' ifadelerini kullandı.