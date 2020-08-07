  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!

Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!

Geçtiğimiz günlerde bir sahneden Yeşim Salkım'a küfür edip sonrasında özür videosu yayınlayan ünlü fenomen Murat Övüç'ün özrünü ünlü şarkıcı Yeşim Salkım kabul etmedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Murat Övüç'ü affetmeyeceğini söyleyen Salkım, barıştırmak isteyen arkadaşlarına " Ben sözümden dönmeyeceğim" dedi.

Yeşim Salkım  geçtiğimiz günlerde söylediği sözlerden dolayı polemiğe girdiği Murat Övüç'ün özür videosunu reddetti. Onları barıştırmak isteyen arkadaşlarını da uyararak " Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin!" diyen Salkım, bu açıklamasını sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla dile getirdi. 

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!

Murat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovulduMurat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovuldu

Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki yarattı!Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki yarattı!

Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!Murat Övünç'ten Pınar Gültekin cinayeti sonrası akıl almaz sözler!

 

07 Ağustos 2020 Cuma 15:21
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Yeliz Yeşilmen'den korkutan haber! Kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a özür videosu paylaşımı!
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiftin Antalya macerası başlıyor!
Sen Çal Kapımı 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Çiftin Antalya macerası başlıyor!
Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!
Selena dizisiyle tanınan Serkan Şenalp düğün yaptı!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan Alaçatı'da aşk eğlencesi!
Murat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovuldu
Murat Övünç'e eylemci kadınlardan ret cevabı! Eylem alanından kovuldu
Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Zola ile Azra arasında yakınlaşıyor!
Gençliğim Eyvah 9. bölüm fragmanı yayınlandı | Zola ile Azra arasında yakınlaşıyor!
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'yı dehşete düşüren tanıdık sima kim?
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı | Şahika'yı dehşete düşüren tanıdık sima kim?
Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki yarattı!
Murat Övüç Yeşim Salkım'a ettiği küfür sosyal medyada büyük tepki yarattı!
Müge Anlı’da Şiar annesinden şok açıklama: ''Oğlumun 13 yaşında öleceğini gördüm''
Müge Anlı’da Şiar annesinden şok açıklama: ''Oğlumun 13 yaşında öleceğini gördüm''