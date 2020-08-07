Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'ün özür videosuna ret cevabı!

Geçtiğimiz günlerde bir sahneden Yeşim Salkım'a küfür edip sonrasında özür videosu yayınlayan ünlü fenomen Murat Övüç'ün özrünü ünlü şarkıcı Yeşim Salkım kabul etmedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Murat Övüç'ü affetmeyeceğini söyleyen Salkım, barıştırmak isteyen arkadaşlarına " Ben sözümden dönmeyeceğim" dedi.

Yeşim Salkım geçtiğimiz günlerde söylediği sözlerden dolayı polemiğe girdiği Murat Övüç'ün özür videosunu reddetti. Onları barıştırmak isteyen arkadaşlarını da uyararak " Ben sözümden dönmeyeceğim; araya girmeyin!" diyen Salkım, bu açıklamasını sosyal medya hesabı instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

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