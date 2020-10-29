UEFA Avrupa Ligi'nde I grubu 2. hafta mücadelesinde temsilcimiz Sivasspor, Maccabi Tel Aviv'i ağırladı.

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçının ilk yarısında golsüz geçti. Maçın 55. dakikasında Olarenwaju Kayode Sivasspor'u 1-0 öne geçirmeyi başarsa da 69. Dan Biton'un ve 74. dakikada Dor Peretz'in attığı goller sonucunda Maccabi Tel Aviv 2-1 öne geçmeyi başardı.

Sivasspor - Maccabi Tel Aviv maçı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv 6 puana yükselirken, Sivasspor puansız son sırada yer aldı. Sivasspor 5 Kasım Perşembe günü sahasında Azerbaycan ekibi Qarabağ’ı konuk edecek.

SİVASSPOR - MACCABİ TEL AVİV MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada Claudemir'in sağdan kullandığı uzun taç atışında ceza alanındaki Robin Yalçın'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

13. dakikada sağdan ceza alanına yapılan ortada müsait pozisyondaki Rikan, kale alanından topu ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

26. dakikada orta sahada rakibinden çaldığı topla hızla mesafe kat ederek ceza alanına giren Gradel'in sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı Kayode’nin vuruşuyla başladı.

55. dakikada Yatabare’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, altı pas üzerindeki Kayode’ye pasını attı. Kayode’ye sadece dokunmak kaldı: 1-0.

66. dakikada Maccabi Tel Aviv penaltı kazandı. Camara’nın oyuna yeni giren Golasa’ya yaptığı faul sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.

69. dakika Konuk takım Maccabi Biton’un penaltıdan attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı: 1-1.

71. dakikada Yatabere’nin ceza sahasın içerisindeki karambolde çektiği şut direkten oyuna geri döndü.

74. dakikada Maccabi, Peretz’in golüyle 2-1 öne geçti. Rikan’ın pasında ceza sahasına giren Peretz, şutunda Samassa’dan dönen topu kafayla tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında İsrail'in Maccabi Tel-Aviv ekibine 2-1 yenildi.

SİVASSPOR - MACCABİ TEL AVİV MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Isaac Cofie'nin yerine Claudemir De Souza'ya şans verdi.

Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv karşısında Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel ve Kayode'den oluşan 11'i sahaya sürdü.

DEMİR GRUP SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve Ziya Erdal maç kadrosunda yer almadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

MACCABİ TEL-AVİV 'DE 3 DEĞİŞİKLİK

İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, grupta Karabağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.

Donis, Karabağ maçında ilk 11'de görev alan Saborit, Golasa ve Cohen'in yerine Sivasspor karşısında Hernandez, Rikan ve Biton'a şans tanıdı.

LOCA KAPASİTELERİNİN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.