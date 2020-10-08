Türk futbolunun geleceği olarak görülen Yiğit Emre Çeltik, The Guardian gazetesinin "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine girmeyi başardı. Bunun üzerine futbolseverler tarafından merak edilen isim haline gelen Yiğit Emre Çeltik hakkındaki bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Yiğit Emre Çeltik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

YİĞİT EMRE ÇELTİK KİMDİR?

7 Nisan 2003 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yiğit Emre Çeltik, 17 yaşında. Sol kanat, sol bek ve merkez orta saha bölgelerinde görev alabilen Emre Çeltik, sol ayaklı ve 1,64 boyunda. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu, 2020 yılında Altınordu ile profesyonel futbolcu sözleşmesi imzaladı.

Türkiye U15 ve U16 takımlarında da forma giyen Yiğit Emre Çeltik, Altınordu altyapısında yetişti. Altınordu formasıyla şu ana kadar 3 maça çıkan Yiğit Emre Çeltik'in geleceği parlak görülüyor.

"EN YETENEKLİ 60 GENÇ FUTBOLCU İÇERİSİNDE"

The Guardian gazetesi, 2003 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Altınordu'da forma giyen kanat oyuncusu Yiğit Emre Çeltik ile Medipol Başakşehir'in Altınordu'dan renklerine bağladığı savunma oyuncusu Ravil Tagir, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede Rapid Wien'de oynayan Yusuf Demir ve Ajax'ta kariyerini sürdüren Naci Ünüvar da yer aldı.