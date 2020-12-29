Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var?
Bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde tüm vatandaşlar yılbaşına evlerinde girecekler. Yeni yıla sayılı gün kala yılbaşında televizyon ekranlarında hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? İşte detaylar...
2020 senesini arkada bırakmaya çok az bir süre kala yılbaşı kutlamalarını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar tarafından televizyonda yayınlanacak programlar araştırılmaya başlandı. 2021 yılbaşı özel yayını yapacak yapımlar hangileri diye merak ediliyor. Peki Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? İşte tüm kanalların yılbaşı özel programları...
STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Star TV ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen keyifli programı İbo Show yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısında olacak. Yeni yıla girerken Tatlıses programında Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener, Serdar Ortaç gibi isimleri ağırlayacak. İbo Show Star TV’de 31 Aralık da seyircileri eğlendirmeye geliyor.
09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.00 Star Haber
20.00 İbo Show
KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Kanal D ekranlarında yayınlanan BKM'nin sevilen yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2 yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Birinden eğlenceli skeçleri ile yeni yıla kahkahalar ile girdirmeyi hedefliyorlar.
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2
FOX TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
FOX TV yeni yıla esprili ve nostaljik bir geçiş yapmak için güldürünün duayeni Kemal Sunal'ın Kılıbık filmi ekranlarda olacak.
08.00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Aşk Yeniden
14.00 Temizlik Benin İşim
16.00 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Kılıbık
ATV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programıyla ekranlarda yerini alacak. 31 Aralık Perşembe yayınlanacak olan bölümünde bu defa yarışmacı koltuğunda birbirinden ünlü isimler yer alacak...
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
TV8 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
TV8 ekranlarında ise fenomen yemek yarışması Masterchef Türkiye yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile ekranlara gelece iddiaları dolansa da bu yıl sevilen program Masterchef 31 Aralık günü seyirci karşısında olacak....
06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Masterchef Türkiye
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Masterchef Türkiye
TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
TRT1 ekranlarında bir kaç sezondur yayınlanan komedi dizsi Kalk Gidelim yeni yılda ekranlarda olacak. Yılbaşı gecesine özel olarak bir dolu sanatçıyı ağırlayan dizi Kalk Gidelim final bölümüyle sevenlerine veda edecek...
09.00 Türkan Hanım'ın Konağı
11.00 Gönül Dağı
13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler
17.15 Seksenler
19.00 Ana Haber
20.00 Kalk Gidelim
SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
"2020’yi hep beraber kovuyor ve 2021’e hoş geldin diyoruz." sözleriyle yılbaşı gününe damga vurmaya hazırlanan Güldür Güldür Show, 31 Aralık Perşembe izleyiciyi kahkahaya boğmaya geliyor...
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show