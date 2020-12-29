2020 senesini arkada bırakmaya çok az bir süre kala yılbaşı kutlamalarını evlerinde geçirecek olan vatandaşlar tarafından televizyonda yayınlanacak programlar araştırılmaya başlandı. 2021 yılbaşı özel yayını yapacak yapımlar hangileri diye merak ediliyor. Peki Yılbaşı gecesi televizyonda hangi programlar yer alacak? 31 Aralık Perşembe yayın akışında neler var? İşte tüm kanalların yılbaşı özel programları...

STAR TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Star TV ekranlarının en sevilen ve en çok izlenen keyifli programı İbo Show yılbaşı özel bölümüyle seyirci karşısında olacak. Yeni yıla girerken Tatlıses programında Seda Sayan, Bülent Ersoy ve Hande Yener, Serdar Ortaç gibi isimleri ağırlayacak. İbo Show Star TV’de 31 Aralık da seyircileri eğlendirmeye geliyor.

09.45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.00 Star Haber

20.00 İbo Show

KANAL D 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kanal D ekranlarında yayınlanan BKM'nin sevilen yapımı Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2 yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Birinden eğlenceli skeçleri ile yeni yıla kahkahalar ile girdirmeyi hedefliyorlar.

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar- 2

FOX TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

FOX TV yeni yıla esprili ve nostaljik bir geçiş yapmak için güldürünün duayeni Kemal Sunal'ın Kılıbık filmi ekranlarda olacak.

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.45 Aşk Yeniden

14.00 Temizlik Benin İşim

16.00 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Kılıbık

ATV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster yeni yıl özel programıyla ekranlarda yerini alacak. 31 Aralık Perşembe yayınlanacak olan bölümünde bu defa yarışmacı koltuğunda birbirinden ünlü isimler yer alacak...

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster

TV8 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında ise fenomen yemek yarışması Masterchef Türkiye yer alıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile ekranlara gelece iddiaları dolansa da bu yıl sevilen program Masterchef 31 Aralık günü seyirci karşısında olacak....

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Masterchef Türkiye

TRT 1 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

TRT1 ekranlarında bir kaç sezondur yayınlanan komedi dizsi Kalk Gidelim yeni yılda ekranlarda olacak. Yılbaşı gecesine özel olarak bir dolu sanatçıyı ağırlayan dizi Kalk Gidelim final bölümüyle sevenlerine veda edecek...

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.15 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Kalk Gidelim

SHOW TV 31 ARALIK PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

"2020’yi hep beraber kovuyor ve 2021’e hoş geldin diyoruz." sözleriyle yılbaşı gününe damga vurmaya hazırlanan Güldür Güldür Show, 31 Aralık Perşembe izleyiciyi kahkahaya boğmaya geliyor...

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show