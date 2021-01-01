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Yılbaşı gecesi yol ortasında ceset bulundu!

İstanbul Üsküdar'da mahalle bekçileri, gece devriyesi sırasında cadde ortasında 24 yaşında bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yılbaşı gecesi yol ortasında ceset bulundu!

Eski Toptaşı Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, mahalle bekçileri gece mesaisinde devriye gezerken bomboş olan yolda yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. 

SAATLERCE KİMSE FARK ETMEMİŞ!

Kimliği belirlenen gencin adının Ali D.T. olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D.T.'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu.

Yılbaşı gecesi yol ortasında ceset bulundu!

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yılbaşı gecesi yol ortasında ceset bulundu!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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