Yılbaşı gecesi yol ortasında ceset bulundu!

Eski Toptaşı Caddesi'nde saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, mahalle bekçileri gece mesaisinde devriye gezerken bomboş olan yolda yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı.

SAATLERCE KİMSE FARK ETMEMİŞ!

Kimliği belirlenen gencin adının Ali D.T. olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D.T.'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.