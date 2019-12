Yılbaşı nedir? Nereden çıkmıştır?

Yılbaşı veya yeni yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır.

YILBAŞI NEDİR? NEREDEN ÇIKMIŞTIR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

YILBAŞINI KUTLAMAK NEREDEN ÇIKTI?

Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş’in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık’ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Ayrıca; Güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan, diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralık’ta özel kutlama törenleri yaparlardı.

O dönemde, Hz. İsa’nın (a.s.) doğum günü kesin olarak bilinmediği için, ilk Hıristiyanların Hz. İsa’nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde Güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralık’ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa’nın (a.s.) kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hristiyanlar da, Hz. İsa’nın (a.s.) 25 Aralık’ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar.”

NOEL VE YILBAŞI FARKI NEDİR?

Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı. Ayrıca Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da bilinir. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar. Noel sözcüğünün kökeni Latince Natalis (doğum) kelimesidir. Türkçeye Fransızca Noël sözcüğünden geçmiştir.

İsa'nın doğumu

Noel, Hristiyanlıkta İsa'nın doğum günü olarak kutlanılır. İsa (d. MÖ 8-2 - ö. MS 29-36), Hristiyanlık'taki temel figürdür. Doğum ve ölüm tarihleri konusunda, tarihçiler arasında fikir birliği yoktur.

YILBAŞI KUTLANMASI

Yılbaşı kutlanması 31 Aralık gecesi kutlanmaktadır. 1 Ocak Salı gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 4 gün tatil yapmış olacak.

TÜRKİYE'DE İLK YILBAŞI NE ZAMAN KUTLANDI?

Türkiye'de yılbaşı kutlamaları 1930 yılından sonra başladı. Bizde Miladi Takvim, bundan 78 yıl önce, 1925 Aralık ayının 26'ıncı günü yayınlanan kanunla, resmen kabul edilmişti. O güne kadar kullanılmakta olan Rumi Takvim'in 1341 yılı Aralık ayının 31'inci gününü takip eden gün, yılbaşından ilk kez söz edildi

YILBAŞI MESAJLARI 2020

"Sen geçmiş yıldan değerlim, mutluluğun yeni yıldan beklentim. Senin bir gülüşünü görmek için her şeyi feda edebilirim… Dünyanın en güzel kadını, benim canım sevgilim… Mutlu yıllar!"

Gitti 2020 geldi sevginin habercisi 2020 Mutlu yıllar.

İslam sancağının daha da yükseldiği 31 Aralık Mekke'nin Fethi kutlu olsun….

Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

Cevap verememek susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

Neyi mi buldum? Sana gönderebileceğim, dostluğumuzun yeni yılda da a

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, y?ne de sevg? dolu n?ce yıllara!

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

Susmak dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun.. Mutlu yarınlar mutlu yıllar.

Her yeni yıl başka bir güzel. 2020 yeni yılının sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her yeni yıl bir başka güzel. Yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle iyi seneler!

Zaman ne çabuk geçiyor. Geçen yıllara inat umutla bekleriz yarınların kıyısında. 2020 yılı bereketi ile gelsin inşallah.

Gün geçmiyor deme, yıllar geçiyor bir bir. 2020 yılında mutluluk dileklerimle.

Geçen geçti, gelen 2020. Yeni yılda tüm başarılar ve güzellikler sizinle olsun. En güzel dileklerimle.

Her türlü bela ve sıkıntı senden uzak olsun. Yeni yılın 2020 kutlu olsun.

Geçen sene pek güzel olmayabilir. Ama pes etmek yok. Yeni yıl 2020 tüm güzellikleri ile gelsin inşallah. Şimdi yeniden yola koyulma vaktidir.

Ömrün hangi durağındayız bilinmez ama yine geldi yeni bir yıl. 2020 yılı size huzur ve sağlık ile gelsin inşallah.

Günler 2020 yılının sonuna doğru hızla yaklaşıyor. Yeni yıl 2020 sağlık, barış ve huzur getirsin inşallah.

Aralık ayı günleri bir bir geride kalırken, gözler 2020 yılında. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. Nice güzel yıllara inşallah.

Bir yıl daha giderken ömürden, 2020 yılı sağlık ve huzur getirsin inşallah. Yeni yılınız kutlu olsun.

Her zaman gönülde olmak dileği ile, yeni yılınız kutlu olsun.

Her günün mutlu geçmesi dileği ile yeni yıl 2020 da mutluluklar dilerim.

Acı ve mutluluklarla koca bir yılı geride bıraktık. Yeni yıl huzur getirsin inşallah. Nice güzel yıllara.

En güzel yeni yıl dilekleri senin için gelsin. 2020 yılı sağlık ve huzur getirsin inşallah.

Oku bu mesajı, sensin hayatımın ilacı. Sensiz olmak ne acı. Sevdam yeni yılını tebrik ederim.

Soğuk kış günlerinde dosttan gelen güzel bir mesaj ısıtır yüreğimizi. Kardeşim yarınlarda güzellikler senin olsun, yeni yılın kutlu olsun.

YILBAŞI HEDİYE FİKİRLERİ