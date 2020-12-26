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  3. Yılbaşı öncesi akıl almaz olay! 1 metrelik yılbaşı süsü midesinden çıktı

Yılbaşı öncesi akıl almaz olay! 1 metrelik yılbaşı süsü midesinden çıktı

İngiltere'nin Kent şehrinde bir baba ve oğlunun yılbaşı için aldıkları süsün ağaçta olmadığını fark edip evde aramaya başladı. Hiçbir yerde olmayan süs, evdeki 10 yaşındaki Dexter isimli köpeğin garip davranışları sonucu ortaya çıktı. Götürüldüğü hastanede ameliyata alınan köpeğin karnından 1 metrelik süs çıkartıldı.

Yılbaşı öncesi akıl almaz olay! 1 metrelik yılbaşı süsü midesinden çıktı

İngiltere'de herkesi şaşkınlığa uğratan olayda evdeki yılbaşını yiyen köpek gündeme bomba gibi düştü. Hastanede çekilen röntgenin ardından köpeğin karnından 1 metre uzunluğunda kopmamış yılbaşı süsü çıkartıldı. 

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'nin Kent şehrinde meydana geldi. 56 yaşındaki Paul Nokes ve oğlu, Noel ağacına sardıkları 1 metre uzunluğundaki yılbaşı süsünün yerinde olmadığını fark etti. Tüm evi arayan baba-oğulun çabaları sonuçsuz kalınca, gözler evin köpeğine çevrildi.

Yılbaşı öncesi akıl almaz olay! 1 metrelik yılbaşı süsü midesinden çıktı

ÇEKİLEN RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; 10 yaşındaki Danua cinsi Dexter adlı köpek, yılbaşı süsünü yediği için hastalandı. Köpeğin sahipleri, 10 yıldır beraber yaşadıkları köpeklerini veterinere götürdü. Röntgen, Dexter'ın yılbaşı süsünü yediğini doğrulayınca hayvan hemen ameliyata alındı.

Yılbaşı öncesi akıl almaz olay! 1 metrelik yılbaşı süsü midesinden çıktı

"ÖLÜMCÜL OLABİLİRDİ"

Veteriner Kate Milroy, "Dexter'ın acil ameliyata alınması gerekiyordu, yediği yılbaşı süsü açıkça bir tıkanmaya neden olmuştu ve mümkün olan en kısa sürede çıkarmazsak ölümcül olabilirdi." ifadelerini kullandı. Veteriner, yılbaşı süsünü tek parça halinde çıkarabildiğine şaşırdığını söyledi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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