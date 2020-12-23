Yılbaşında anneye alınabilecek hediyeler | Yılbaşında anneme ne alabilirim?

Pandemi nedeniyle 2021 yılına herkes evinde girecek. Kutlamalar aile içerisinde sessiz sakin yapılacak. Sokağa çıkma yasağının olacağı yılbaşı gecesinde kendi arasında ufak kutlama yapacak olan kişiler birbirlerine sürpriz hediye seçmeye başladı. Günün en önemli kişisi de tabii her zamanki gibi anneler... Peki Yılbaşında annelere ne hediye alınabilir? Gelin Yılbaşında annelere alınabilecek hediyelere birlikte bakalım...

YILBAŞINDA ANNELERE ALINABİLECEK HEDİYELER NELERDİR?

Aile Takvimi

Saat

Giysi

Kolye

Bileklik

El Yapımı Kurabiye

Kupa

Kitap

Parfüm

Yüzük, Küpe

Makyaj Malzemesi

Kremler

Ayakkabı

İçine özel eşyalarını koyabileceği bir kutu

Kahve Makinası

Çiçek

Tarak

Biblo

Çerçeve

Bere

Eldiven

Mont

Takım Elbise

YIŞBAŞINDA KAÇ GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

Yılbaşı 1 Ocak 2021 Cuma gününe denk geliyor. Yasak Perşembe akşamı saat 21.000'da başlayacak ve Pazartesi sabah 05.00'da son bulacak. Toplamda 4 gün yasak olacak.

YILBAŞI YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları geçerli olacaktır. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri manav, bakkal, kasap, kuruyemişçi, fırın ve marketler 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar da kendilerine en yakın işletmeye giderek ihtiyaçlarını belirtilen saatler arasında karşılayabilecek.

YIŞBAŞINDA ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Yılbaşında alkol satışı olmayacaktır. Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte sokak kısıtlamasının olduğu saatlerde alkol satışı yasaklanmıştı. Bu nedenle 31 Aralık 2020 Perşembe gününden itibaren tekel bayileri kapalı olacak, marketlerde ise alkol satışı yapılamayacak. Ancak 4 Ocak'tan itibaren yeniden alkol satılabilecek.