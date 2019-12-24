Yılbaşının yalşamasıyla emekli ikramiyesi internette araştırılmay başlandı. Peki Yılbaşında emekliye ikramiye var mı 2020? Ne kadar? Emekliye ikramiye ödenecek mi? Tüm merak edilenler haberimizde...

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ikramiye alıyorlar. Ancak henüz yılbaşı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapılırsa haberimizde eklenecektir.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emeklileri ocakta toplu sözleşme uyarınca zaten yüzde 4 zam alacak. Temmuz-aralık dönemi enflasyon oranının yüzde 5’i aşması halinde, emekli ilave enflasyon farkı da alacak. Temmuz-aralık dönemi enflasyon oranı örneğin yüzde 6 olursa, memur ve memur emeklilerinin yüzde 1 enflasyon farkı alması söz konusu olacak.

2019 yılının en düşük emekli maaşı şuan 2.522 TL. Temmuz-aralık enflasyonu yüzde 6 olması durumunda, en düşük memur emeklisinin maaşı 2.648 TL olacak.

TÜİK’in açıkladığı kasım ayı enflasyonuna göre ise, temmuz-kasım dönemi beş aylık enflasyon oranı yüzde 5.71 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri aralıkta enflasyon eksi gerçekleşmezse, SSK ve Bağkur emeklileri en az yüzde 5.71 zam alacak.

Aralık ayı enflasyonunun yüksek çıkması halinde zam oranı da yüzde 5.71’den yüksek olacak. Söz konusu tahminler ise zam oranın yüzde 6’yı geçeceği yönünde.

Yüzde 6 zam tutarsa, en düşük SSK emeklisinin maaşı 2.114 TL olacak. 2008 sonrasında emekli olan SSK’lıların ise en düşük emekli aylığı ise 1.181 TL’den 1.248 TL olacak.

Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.332 TL’den 1.408 olacak.

Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL’den 1.784 TL olacak.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yani 2019 yılının Aralık ayında çok büyük bir fark olmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 6.65 olacak.

İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yani 2019 yılının Aralık ayında çok büyük bir fark olmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 6.65 olacak.

YILBAŞI SÖZLERİ NELERDİR?

Yılbaşı sözleri 2020 sevdiğine kısa, komik, güzel sözler atmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan. Farklılık olsun diye Yılbaşı sözleri İngilizce versiyonunu da haberimize ekledik...

-Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle.... en içten sevgilerimle..

-Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

-2020 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

-Geleceği oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu yıllar!

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2020 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ NELERDİR?

1 OCAK YILBAŞI ÇARŞAMBA GÜNÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI SALI GÜNÜ

23 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ CUMARTESİ GÜNÜ (YARIM GÜNÜ)

24 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

25 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

26 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ SALI GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ÇARŞAMBA GÜNÜ

30 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ PERŞEMBE GÜNÜ(YARIM GÜN)

31 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ CUMA GÜNÜ

1 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ CUMARTESİ GÜNÜ

2 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ PAZAR GÜNÜ

3 AĞUSTOS KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ PAZARTESİ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI PAZAR GÜNÜ

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PERŞEMBE GÜNÜ