Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbulluların beklediği kar Cuma günü geliyor!

Yılbaşında kar yağacak mı ? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının yaşanmaya devam ettiği illerde okulların bir çoğu tatil edilirken İstanbul'da henüz etkili bir kar yağışı izlenmedi. Peki yılbaşında hava nasıl olacak? MGM'den gelen son bilgiler haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün pazartesi günkü hava tahminine göre yılbaşında sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kar görülecek. Pazartesi günü Trakya, Marmara, Ege'nin batısı ve Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'nin doğusu puslu olacak.

İSTANBUL'A KAR CUMA GÜNÜ GELİYOR

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminine göre salı ve çarşamba günü İstanbul bulutlu, perşembe yağmurlu olacak. Cuma günü ise İstanbul'da kar etkili olacak.

İSTANBUL HAVA TAHMİNİ

Parçalı ve çok bulutlu,bölgenin doğusunun yağmurlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yüksek kesimlerin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.