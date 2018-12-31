İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yılbaşında köprü ve otoyollara zam yapılmayacak

Yılbaşında köprü ve otoyollara zam yapılmayacak

Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarına yılbaşında zam yapılmayacak. Her yılbaşında geçiş ücretlerine uygulanan zam, 2019 için uygulanmayacak.

Yılbaşında köprü ve otoyollara zam yapılmayacak

Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarına yılbaşında zam yapılmayacak. Her yılbaşında geçiş ücretlerine uygulanan zam, 2019 için uygulanmayacak.

Ayrıca İstasnbul'da yarından itibaren tüm abone gruplarında su tarifeleri yüzde 15 indirimli olacağı müjdesi verildi.

Yılbaşından itibaren İstanbul'da suya indirim geliyorYılbaşından itibaren İstanbul'da suya indirim geliyor

 

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.