Yılbaşında köprü ve otoyollara zam yapılmayacak

Son dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve devlet otoyollarına yılbaşında zam yapılmayacak. Her yılbaşında geçiş ücretlerine uygulanan zam, 2019 için uygulanmayacak.

Ayrıca İstasnbul'da yarından itibaren tüm abone gruplarında su tarifeleri yüzde 15 indirimli olacağı müjdesi verildi.