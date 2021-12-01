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  3. Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

Koronavirüs salgını her anlamda hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz sene salgından dolayı yılbaşında sokağa çıkma yasağı bulunuyordu. Vatandaşlar bu yıl da yasağın olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

Yılbaşını dışarıda kutlamak isteyen milyonlarca vatandaş bu yılbaşında sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında internet üzerinden araştırma yapıyorlar. Bu bağlamda, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yılbaşında  İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bu yıl herhangi bir açıklamada bulunulmadı. An itibariyle ülkemizde benzer bir yasak uygulaması bulunmadığı ve toplumun büyük bir kesiminin aşı yaptırmış olmasından dolayı yılbaşında sokağa çıkma yasağı beklenmiyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

Ancak dünyada her gün yeni bir varyant gündeme geliyor. Bu varyantların daha büyük sorunlara yol açması durumunda tekrar yasaklar gündeme gelebilir. Şu an için böyle bir yasak söz konusu değil. Herhangi bir yasak açıklaması bildirilirse haberimizde yer alacaktır.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma 2021 tarihinde kısıtlama, tedbir olacak mı?

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