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  3. Yılbaşında yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılacak

Yılbaşında yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılacak

Gazeteci Barış Yarkadaş, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasaklarının yılbaşından itibaren önce 3 güne ardından 4 güne çıkarılacağını öne sürdü. Yarkadaş, konunun şu anda karar aşamasında olduğunu belirterek, '' Ondan sonra da Mart ayına kadar hafta sonuna 2 gün daha eklenmesi konuşuluyor'' dedi.

Bir televizyon programına konuk olan Gazeteci Barış Yarkadaş sokağa çıkma yasaklarının genişletileceğini öne sürdü.  

 Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yarkadaş, yasakların yılbaşından itibaren artacağını belirterek,  '"Pandemi artıyor ve bu yasaklar da yeni yıla girerken sokağa çıkma yasağı 3 güne çıkarılacak. Ondan sonra da Mart ayına kadar hafta sonuna 2 gün daha eklenmesi konuşuluyor" ifadelerini kullandı.    

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA KALACAK

Konunun şu anda tartışıldığının altını çizen Gazeteci Yarkadaş, Mart'a kadar önlemlerin devam edeceğini insanların bu durumdan daha fazla etkileneceğini vurguladı.

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Esnaf daha büyük zorluklar yaşayacak. Hükümetin bu konuda daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor.''

Yılbaşında yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılacak 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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