Tahliye kanalında ceset bulundu'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı.İstanbul merkezli terör operasyonu: 7 şehirde 14 gözaltıYÖK'ten YDS adayları için şartlı kayıt imkanıİsveç - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Meteorolojiden uyarı: İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyorAras Bulut İynemli ve Miray Daner akraba mı? İki ünlü ismin bilinmeyen ilişkisi!Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındıBursa'da lise öğrencilerinden TOGG'a rakipİçişleri Bakanlığı duyurdu! "Yıldırım-10 Norduz" operasyonu başladı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı.

'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı'nca "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu" başlatıldı.

'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 1040 kişilik personelin katılımıyla "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personel görev alıyor.

'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı.

Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen "Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Operasyonları" kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT