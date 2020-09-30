Yıldırım'dan Yeni Ekonomi Programı değerlendirmesi

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Bakan Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde yeni organize sanayi bölgelerinin açılması için yatırım aktarılacağını açıklamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni sanayi alanlarının oluşturulması direk olarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması anlamanı geliyor" dedi.

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ve 2021-2022-2023 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programını (YEP) değerlendirdi. "Yeni Dengelenme', "Yeni Normal" ve "Yeni Ekonomi" ana temalarıyla belirlenen programda üretimi ve istihdamı arttıracak birçok önemli konu olduğunun altını çizen Yıldırım, "Sanayiciler olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından Yeni Ekonomi Programında açıklanan teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları bizler de üretim alanlarımıza yansıtarak, ülkemizin üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline gelmesine kendi ölçümüzde katkı sunmaya çaba göstereceğiz. Katma değeri yüksek ürünlerin üretim ve ihracatı konusundaki hassasiyeti sonuna kadar destekliyor ve bünyemizde oluşturduğumuz Ar-Ge merkezi ile bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"SANAYİCİLERE HEYECAN VE MORAL VERDİ"

Program çerçevesinde yeni organize sanayi bölgeleri (OSB) açılacak olmasının önemine dikkat çeken Yıldırım, "Bakanımız Berat Albayrak'ın yaptığı konuşmada organize sanayi bölgelerine özellikle vurgu yapması ve yeni organize sanayi bölgelerinin açılması için yatırım aktarılacağını açıklaması bizler adına çok önemli. Yeni sanayi alanlarının oluşturulması direk olarak yeni istihdam alanlarının oluşturulması anlamanı geliyor. Ülkemiz üreterek ve ihracat yaparak büyüyecek. Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesinde üst düzey karar almak üzere Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla "Sanayileşme İcra Kurulu'nun oluşturulacak olmasıyla birlikte Yeni Ekonomi Programında bizlere de yer verilmesi, sanayicilerimize heyecan ve moral verdi" ifadelerini kullandı.