Yıldız Asyalı Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILDIZ ASYALI KİMDİR?



Doğum tarihi : 17.Eylül.1980

Yıldız Asyalı kaç yaşında : 39

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Dizi Oyuncusu

Yıldız Asyalı doğum yeri : İstanbul

YILDIZ ASYALI BİYOGRAFİSİ



2003 - 2006 yılları arasında oynadığı “Hayat Bilgisi” dizisinde Rüya Şahiner karakteri ile tanındı.

Yıldız Asyalı, 17 Eylül 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Yıldız Suna Asyalı’dır. Viyola sanatçısı Ümit Asyalı’nın kızıdır. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Yıldız Asyalı, beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Ablası Güliz’de viyola sanatçısıdır. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev alan Yıldız Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.

İlkokul 4. sınıftan beri İstanbul ÜniversitesiDevlet Konservatuarı Keman Bölümü’nde öğrenim gören Yıldız Asyalı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarından 2005 yılında mezun oldu. Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak televizyon kariyerine başladı. Bu programın bitişine doğru çaldığı kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla müziğe devam etmiştir.

1998 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini Ünal Küpeli'nin yaptığı “Eyvah Babam” dizisinde Ece karakterini canlandırırken, Haluk Bilginer, Billur Kalkavan, Savaş Ay, Melda Gür ile beraber oynadı. Bu dizinin devamı niteliğindeki “Eyvah Kızım Büyüdü” dizisinde de oynadı.

Yıldız Asyalı, 2003 - 2006 yılları arasında senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın yaptığı “Hayat Bilgisi” adlı dizide (Rüya Şahiner) karakterini canlandırırken Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Kerem Kupacı, Ümit Erdim, Serhan Arslan, Paşhan Yılmazel, Ayçe Abana, Kaan Yılmaz, Altan Gördüm, Ceren Soylu, İpek Erdem, Hakan Altıner, Ulvi Alacakaptan, Atilla Olgaç, Sinan Çalışkanoğlu, Gökçe Bahadır, Çağkan Çulha, Belma Canciğer, Mahir İpek ile beraber oynamıştır.

2008 yılında Seda Telciler ve Burcu Canbas ile birlikte "Grup mp3" adı altında bir müzik grubu kurdu. Grubun Sevmek Zamanı haricinde albümdeki bütün şarkılarının söz ve müzikleri kendisine aittir.

2014 yılında “Asayiş Berkkemal” dizisinde Mehmet Aslan, Yıldırım Bayazıt, Ferdi Akarnur ile beraber rol aldı.

23 Kasım 2015 tarihinde işadamı Emre Vatansever ile evlendi. Ayşe Mira Vatansever (d.2016) adında bir kızı vardır. 2017 yılının temmuz ayında boşandılar.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2017 - Elif (TV Dizisi)

2016 - Hazan (Gülşah) (TV Filmi)

2016 - Hayat Bazen Tatlıdır (Şule) (TV Dizisi)

2016 - Benim Hikayem (Sinema Filmi)

2015 - Cin Ayet (Sinema Filmi)

2015 - Aşkopat (Sinema Filmi)

2014 - Meleklerin Mucizesi (Beril) (Sinema Filmi)

2014 - Asayiş Berkkemal (Ceyda) (TV Dizisi)

2011 - İnsan Aldandı (TV Dizisi)

2011 - Yaseminli Yuva (Pakize) (TV Dizisi)

2011 - Müziklerin Efendisi (Buse) (TV Dizisi)

2010 - Kanıt (Yeliz) (TV Dizisi)

2009 - Kahve Bahane (Jale) (TV Dizisi)

2009 - Adab-ı Muaşeret (Zeynep) (Sinema Filmi)

2008 - Pulsar (Hazan) (TV Dizisi)

2008 - 2009 - Doludizgin Yıllar (TV Dizisi)

2007 - Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 - Yasak Elma (Esra) (TV Dizisi)

2006 - Şarkılar Susmasın (TV Dizisi)

2006 - Daha Neler (Pınar) (TV Dizisi)

2006 - Aşkın Dansı - Sevgi Emektir (Saliha) (Sinema Filmi)

2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2003 - 2006 - Hayat Bilgisi (Rüya Şahiner ) (TV Dizisi)

2002 - Yıldızların Altında (Nilgün) (TV Dizisi)

2001 - Çifte Bela (Hakikat) (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Ece) (TV Dizisi)

1999 - Yılan Hikayesi (Ece) (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam (Ece) (TV Dizisi)

Müzik ekibi :

2008 - Limon Ağacı (Jenerik Müziği) (TV Dizisi)

2007 - Yasak Elma (Jenerik Müziği) (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Jenerik Müziği) (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam (Jenerik Müziği) (TV Dizisi)