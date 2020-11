Yıldız Burçları Nedir? Astrolojide hangi yıldızlar vardır?

Astrolojik gözlemler sonucu binlerce yıldır birçok inanışta astrolojiye dair izler görmek mümkündür. Bir insanın dünyaya gözünü açtığı anda dünya merkez alınarak çıkarılan gezegenler haritasına doğum haritası denir. Her doğum haritası kendine özgüdür. Yıldız haritası da denilmektedir.

Bu sebeple astrolojide yıldızlar gezegenlerdir denilebilir. Astroloji konularından biri de sabit yıldızlardır. Bu yıldızlar, gezegenlerden farklı olarak sabittirler değişkenlik göstermezler. Doğum haritasında belli noktalara denk düşen sabit yıldızların kişiler üzerinde önemli etkileri olduğuna kimi astrologlar inanırken kimileri bunu red ederler. Ama gezegen hareketlerinin etkileri her astrolog tarafından kabul edilmektedir.

Astrolojide hangi yıldızlar vardır?

Antik Yunan mitolojisinden isimlerin kullanıldığı batı astrolojisinde gezegen isimleri batıda kullanıldığı gibidir. Güneş, ay, Venüs, Mars, Satürn, Uranüs, Neptün, Merkür gezegen isimleridir. Bu gezegenlerin isimleri Doğu astrolojisinde ise farklı dillerde adlandırılır. Gezegenlerin her birinin yöneticisi olduğu on iki tane de burç bulunmaktadır. Zodyak bu burçlar ile gezegenlerin konumlarının on iki ev içerisinde gösterildiği haritadır.

Astrolojide burçlar hangileridir?

Burçlar Zodyak’ta belirtilen konumlardır ve Güneşin bulunduğu yer kişinin burcudur. Yükselen burç ise 1. Evin dereceleri içerisinde bulunan burçtur. Bu burçlar kişilik özellikleri ile ilgili bilgi verirler. Burçlar tam on iki tanedir ve kişinin doğum tarihine göre değişir. Burçlar sırasıyla; oğlak, kova, balık, boğa, Koç, ikizler, yengeç, Aslan, Başak, terazi, yay, akrep şeklindedir.

Burçların her biri kendilerine özel karakteristiklere sahiptirler. Her burcun üyelerinin ortak özellikleri olduğu düşünülür. Bu özellikler doğum haritasında daha belirgin haldedir. Yalnızca burcu bilmek detaylı bir analiz için yeterli ölçek değildir. Bu sebeple doğum haritasının tamamına hakim olmak ve doğru bir biçimde yorumlayabilmek gerekir.

Doğum haritası yorumlama için uzmanlara danışılması gerekebilir. Ya da insanlar ilgi alanı edinerek astroloji ile kişisel olarak ilgileniyor olabilirler. Online astroloji kursları ve seminerler mevcuttur. Burçların doğum haritasında denk düştüğü evler ve bu evlerde bulunan gezegenlerin birbirleri ile yaptıkları açıların hesaplaması ve harita bütünlüğü içerisinde yorumlanması ile doğru bir analiz yapılabilir. Analizlerde çoğunlukla yükselen burç, güneş burcu ve ay burcu öncelikle dikkate alınır.

Gezegenlerin nasıl etkileri vardır?

Gezegenler doğum haritasında bulundukları konumlara ve aldıkları diğer gezegen etkilerine göre değerlendirilirler. Haritada bir gezegenin konumlandığı ev konuları o gezegenin faaliyet göstereceği alanları belirler. Bir gezegen en iyi yöneticisi olduğu burçta ve evde faaliyet gösterebilir. Sert açılar almadığı taktirde en rahat yerinde olacaktır.

Örneğin Merkür yöneticisi olduğu ikizler burcunda faydalı konumunda olacaktır. Gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları açılar derecelerine göre adlandırılırlar. Her bir açı farklı bir etki oluşturur. Bu etkileşimler aracılığıyla doğum haritası yorumlanır. Örneğin karşıt açı yapan bir güneş ve Mars’ın anlamı, kavuşum açısı yapan güneş ve Mars’ın anlamından farklıdır.