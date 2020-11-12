Yıldız futbolcu Toni Kroos'tan UEFA ve FIFA eleştirisi: "Bizler kuklayız"

İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen Alman futbolcu Toni Kroos, UEFA ve FIFA'ya, yoğun maç trafiğinde dolayı serzenişte bulundu. Kroos, "Bizler UEFA ve FIFA'nın gözünde birer kuklayız." diyerek sitemini dile getirdi. Koronavirüs pandemisinden dolayı UEFA'nın ve FIFA'nın kulüp bazında ve milli takımlar bazında düzenlediği mücadeleler oldukça sıkışık hale gelmişken futbolcuların birçoğu da Kroos gibi düşünüyor.

"BİRER KUKLAYIZ"

UEFA ve FIFA'nın gözünde futbolcuların birer kukla gibi görüldüğünü görüşünü belirten Toni Kroos, "Açıkçası yeni icad edilen turnuvalarla bize bunu gösterdi. Eğer bir oyuncular birliği olsaydı ne Uluslar Ligi'nde oynardık ne de İspanya Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da olurduk." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemlerde yalnızca üst düzey kulüplerin yer alacağı Avrupa Süper Ligi'nin yapılacağı yönünde iddiaları da futbol gündemini meşgul ediyordu. Toni Kroos, bu şekilde oluşturulması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne de karşı olduğunu belirtti.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sadece elit takımlardan oluşan bir turnuvanın oyunun ruhuna aykırı olduğunu ve geride kalan takımlarla uçurumun daha da açılabileceğini söyledi.