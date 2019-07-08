Yıldız Kenter Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

YILDIZ KENTER KİMDİR?



Doğum tarihi : 11.Ekim.1928

Yıldız Kenter kaç yaşında : 91

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Yıldız Kenter doğum yeri : İstanbul

YILDIZ KENTER BİYOGRAFİSİ



Önceleri devlet tiyatrolarında oynamış, sonraları Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusu.

Yıldız Kenter, 11 Ekim1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Kenter'in annesi Olga Cynthia, çocukluk yıllarının kahramanıydı. Olga Cynthia, iki evlilik yapmış, Yıldız Kenter, Ahmet Naci Bey ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. Ablası Güner, abileri Nedim, ve Mahmut adındadır. En küçük kardeş ise Müşfik Kenter’dir. İlkokulu Ankara’da İltekin İlkokulu'nda okudu.

Kapısı herkese açık, dost canlısı bir ailede büyüdü. Gönül zenginliğine rağmen, maddi güçlükler içinde yaşadılar. Kenter, bu durumu,

Babam, Lozan Konferansı'nda İsmet İnönü'nün özel kalem müdürlüğünü yapmış, iyi paralar kazanabilecek parlak bir diplomattı. Ancak bir İngilizle evlendiği için dışişlerindeki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Sonra moral çöküntüsü yaşadı ve içkinin dozunu artırdı. Beş çocukla işsiz kalmış bir adamın halini tahmin edersiniz. Benim doğduğum yıllar, yoksulluğumuzun dibe vurduğu yıllarmış. Annem, ‘seni saracak bez bulamazdım, çarşafları yırtıp onlara sarardım' derdi.

şeklinde dile getiriyordu.Naci bey, Ziraat Bankasında iş bulunca, aile Ankara'ya taşındı. Bütün sorun ve sıkıntılara rağmen çocukluk günleri mutluluk içinde geçti. İlkokula Ankara'da devam ederken, annesi, zengin çocuklarına İngilizce dersler veriyordu. Evdeki yaşamında, insana ait komedi ve trajedileri öğrenen Kenter, Ankara çocuk kulübünde tiyatroya başladı. O dönem, konservatuvarla ilgili yapılan kötü söylencelere rağmen devlet konservatuvarına kayıdını yaptırdı. Ankara konservatuvarını sınıf atlayarak 1948 yılında bitirdi. Rockefeller bursu kazanarak, American Theatre Winng, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuarına hoca olarak atandı. 1959 yılına kadar 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda oyunculuk, sahne öğretmenliği yaptı. 1959 yılında. Muhsin Ertuğrul, Devlet tiyatrosundan uzaklaştırılınca, O da kurumdan ayrıldı.

Profesyonel tiyatro yaşantısına, 1948 yılında Shakespeare'in "12. Gece" oyunuyla başladı. Önce Devlet tiyatrolarında sonra, 1961 yılında Müşfik Kenter ve ikinci eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıktı. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de “ Değişen Eğitim Metotları ” ve “ Oyunculuk Metotları ” üzerine çalışmalar yaptı. Bir röpörtajında, üzerinde derin izleri bulunan çocukluk günlerini;

Annem daima sokakta bulduğu kedi köpekleri, hatta insanları eve getirirdi. Evimizde devamlı bir yabancı kalabalığı vardı. Zerzevat satan dede diye bir adam, İskoçyalı bir Fransız, askerliğini yapan bir genç bir dönem bizimle yaşadı. Bir ara kaçak bir Fransız kaldı evimizde. Sonra bir gün sokakta doğurmuş ve yedi günlük bebeği ile ortada kalmış bir kadını getirdi annem. Çocukluğumuzda bu insanlardan bitlendiğimizi hatırlıyorum.

sözleriyle anımsıyordu.

Sonraki yıllarında ABD'de ve İngiltere'de, "Değişen eğitim metodları", "Oyunculuk metodları" üstüne çalıştı. 1962'de tiyatroda yılın kadını seçildi. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı.

1981'de Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. 1980- 1983 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. 1984'de Roma kentinde İtalyan Kültür Birliği"nce verilen, "Adalaide Ristori Ödülü"ne sahip oldu.1986 yılında Güngör Dilmen’in yazdığı Ben Anadolu adlı oyunu Londrave New York’ta İngilizce sahneledi ve oynadı. 1989'da Korsika-Bastia film festivalinde, "Hanım" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1991'de sanat hizmetlerinden dolayı, uluslararası Lions Klübünün "Melvin Jones Ödülü"ne layık görüldü. 1994'de "Konken Partisi" oyunundaki fonsla rolüyle, "Olağanüstü Yorum Ödülü"nü kazandı. Finlandiya Kadın Kuruluşu tarafından, "Yüzyılın En Başarılı Yüz Kadınından Biri" olarak ödüllendirildi.

1995'de tiyatro sanatına katkılarından dolayı "Onur" ödülüne layık görüldü. 1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. 1998'de Ankara Sanat Kurumu, “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülünü aldı. 1998, Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife tiyatro ödülleri en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Yıldız Kenter, 1951 yılında Nesrin Sipahi’nin kardeşi Nihat Akçan’la evlendi. Yıldız Kenter’in ilk evliliğinden Leyla adında bir kızı vardır. 1965 yılında evlendiği Tiyatrocu Şükran Güngör ikinci eşidir.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2007 - Ben Anadolu : Güngör Dilmen - Kent Oyuncuları

2006 - Anna Karenina : Lev Tolstoy/Helen Edmundson - Kent Oyuncuları

2005 - Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz - Kent Oyuncuları

2004 - Oscar ve Pembeli Meleği : Eric Emmanuel Schmitt - Kent Oyuncuları

2002 - Sırça Kümes : Tennessee Williams - Kent Oyuncuları

2001 - Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter - Kent Oyuncuları

2000 - Nükte : Marget Edson - Kent Oyuncuları

1998 - Martı : Anton Çehov - Kent Oyuncuları

1990 - Harold ve Maude : Colin Higgıns - Kent Oyuncuları

1969 - Salıncakta iki kişi : William Gibson - Ankara Devlet Tiyatrosu

1959 - Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu

1958 - Öfke : John Osborne - Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 - Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes - Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 - Çöl Faresi : Ladislas Fodor - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 - Yağmurcu : N. Richard Nash - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 - Misafir (oyun) : Fritz Schweiger - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 - Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Maria Stuart : Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - Şatoya Davet : Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 - 1957 - Onunikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1953 - Lady Frederick : W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu

1953 - Gelin (oyun) : Emile Zola Marcelle Maurette - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Ramak Kaldı : Thornton Wilder - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas - Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 - Elektra : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu

1951 - Öteye Doğru : Sutton Vane - Ankara Devlet Tiyatrosu

1951 - Miras (oyun) : Augustus Goetz - Ankara Devlet Tiyatrosu

1950 - Hile ve Sevgi : Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 - Yalancı : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 - Kıskançlar : Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday - Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 - Peer Gynt : Henrik Ibsen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 - Scapin'in Dolapları : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 - Antigone : Sofokles - Ankara Devlet Tiyatrosu

Rol Aldığı Filmler ve Diziler:

2008 - Mevlana Aşkı Dansı

2007 - Beyaz Melek

2005 - Sen Ne Dilersen

2005 - Saklambaç(dizi)

2002 - Aşk ve Gurur(dizi)

2001 - Büyük Adam Küçük Aşk

1999 - Güle Güle

1996 - Ablam

1990 - Uğurlugiller (dizi)

1988 - Hanım

1983 - Zulüm

1974 - Kartal Yuvası

1974 - Kızım Ayşe

1974 - Bir Ana Bir Kız

1972 - Fatma Bacı

1971 - Anneler ve Kızları

1971 - Elmacı Kadın

1967 - Yaşlı Gözler

1966 - Pembe Kadın

1965 - İsyancılar

1964 - Ağaçlar Ayakta Ölür

1951 - Vatan İçin