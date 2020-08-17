Yıldız oyuncu futbolu bıraktı!

Belçika'nın yetişirdiği en kariyerli oyunculardan birisi olan Vincent Kompany, aktif futbol hayatını bitirdi. Anderlecht kulübünden yapılan açıklamada 34 yaşındaki futbolcunun yeni teknik direktör olacağı belirtildi.

Anderlecht ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Kompany, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Belçikalı stoper, Anderlecht'in altyapısından yetişmişti. Kompany, daha önce 2003 ve 2006 yılları arasında Anderlecht forması giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.

Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyeri boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.