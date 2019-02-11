Yıldız Tilbe domuz gribine mi yakalandı? Yıldız Tibe'nin neyi var? Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı. Konsere 45 dakika geciken Yıldız Tilbe, evinden alındı. Tilbe'nin halsiz halleri seyircilerin dikkatinden kaçmadı,''Geldiğime şükrediyorum. Ayakta zor duruyorum. '' dedi. Peki Yıldız Tilbe domuz gribine mi yakalandı? Yıldız Tibe'nin neyi var? Hastalığı ne?

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