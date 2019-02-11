Yıldız Tilbe domuz gribine mi yakalandı? Yıldız Tibe'nin neyi var?
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı. Konsere 45 dakika geciken Yıldız Tilbe, evinden alındı. Tilbe'nin halsiz halleri seyircilerin dikkatinden kaçmadı,''Geldiğime şükrediyorum. Ayakta zor duruyorum. '' dedi. Peki Yıldız Tilbe domuz gribine mi yakalandı? Yıldız Tibe'nin neyi var? Hastalığı ne?
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne aldı. Konsere 45 dakika geciken Yıldız Tilbe, evinden alındı. Tilbe'nin halsiz halleri seyircilerin dikkatinden kaçmadı,''Geldiğime şükrediyorum. Hiç halim yok. Ayakta zor duruyorum. Soğuk algınlığı.'' dedi. Peki Yıldız Tilbe domuz gribine mi yakalandı? Yıldız Tibe'nin neyi var? Hastalığı ne?
Tilbe'nin farklı renkteki çorapları dikkat çekti. Konserine 'El adamı' şarkısıyla başlayan Tilbe, hasta haline rağmen salondakileri eğlendirmeyi başardı.
Peki Yıldız Tilbe'nin hastalığı ne ? Yıldız Tilbe domuz gribi mi oldu?
Yıldız Tilbe'nin halsiz halleri sanatçı domuz gribi mi oldu sorularını da peşinden getirdi.
İki saati yakın sahnede kalan sevilen sanatçı, alkışlar eşliğinde sahneden uğurlandı.
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