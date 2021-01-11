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  3. Yıldız Tilbe WhatsApp'ı sildi! Nedeni ise takipçilerini gülümsetti!

Yıldız Tilbe WhatsApp'ı sildi! Nedeni ise takipçilerini gülümsetti!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe WhatsApp'ı sildiğini açıkladı. Twitter hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tilbe; "Yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşmalarım vardı" dedi.

Yıldız Tilbe WhatsApp'ı sildi! Nedeni ise takipçilerini gülümsetti!

WhatsApp'ın güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne tepki gösteren bir çok kullanıcı  yerli anlık mesajlaşma uygulamalarına geçerken ünlü isimlerden de konuyla ilgili tepkiler gelmeye başladı. 

Sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem olan Yıldız Tilbe de konuyla ilgili ilginç tweetleri ile gündem oldu.

Tilbe uygulamayı sildiğini söyleyerek bir açıklama yaptı. Yıldız Tilbe açıklamasında "Gizlim saklım yok Watsapta, yakın arkadaşlarımla ağzı bozuk konuşma ve yazışmalarım vardı, duymadığınız şeyler değil fakat yine de sildim. Ne gerek var zamanı..." ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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