Yıldızname nedir ve nasıl bakılır? Yıldızname diye bir şey var mı?

İnsanların özellikle de bu konunun uzmanlarının yıldızların konumundan ve hareketinden esinlenerek bilgiler ortaya koyması olarak nitelendirilir.

Yıldızname İslam dininde fal kadar sert karşılanmamaktadır. Bazı insanlar yıldıznameyi falla karıştırmaktadır. Bununla birlikte de Yıldızname diye bir şey var mı konusuna gelindiğinde; kişiden kişiye değişecek bir cevap doğar.

Elbette ki astroloji biliminden yardım alarak bu tarz karakter hayat yönlenişi gibi yorumlar yapmak mümkündür yani vardır. Osmanlıdan günümüze kadar ulaşan ve o zamanlarda din alimleri tarafından yorumlanan yıldızname günümüzde ise astroloji medyumları tarafından yorumlanmaktadır.

Yıldızname nedir ve nasıl bakılır?

Yıldızname İslami kökenlidir. Kişinin doğum tarihi, karakteri ve benzeri bilgilerinden yararlanarak Arap astrolojiyle beraber o kişinin hayatı hakkında yorumlar yapmaktır. Faldan farklı olarak herhangi bir araç gereçten yararlanmadan ve uzaktan da bakılabilir.

Yıldızname bakılırken önce bakılacak kişinin isminin ebcet hesabı yapılır. Bilinmesi gereken diğer bilgiler de kişinin annesinin adı ve doğum saatidir. Bunlara göre kişiye özel sayılar ortaya çıkarılır ve Kur’an-ı Kerim’de bu sayının denk geldiği ayete göre de yorum yapılır. Şu da bilinmeli ki herkesin yıldız haritası birbirinden farklıdır.

Yıldızname ile hangi bilgiler öğrenilebilir?

İlk önce kişinin karakteri öğrenilir. Kişinin başından kaç evlilik geçeceğinden tutun kaç çocuğu olacağına hatta ölümüne kadar neler yaşayacağı bilgisine dahi ulaşılabilir. Hatta kişinin uğursuz günleri, koruyucu meleğinin adı da öğrenilebilecek bilgiler arasındadır. Yıldızname baktırarak daha birçok bilgiye ulaşılabilmektedir.

Kimler yıldızname bakabilir?

Bu konunun uzmanları herkesin yıldızname bakamayacağını söylemişlerdir. Aslında yıldızname yıldız falına bakılmak için yazılmış kitabın adıdır ve yıldızname bakılırken bu kitaptan yararlanılır. Yıdızname kitapları faldan uzak bilimsel bir dille yazıldığından herkesin yıldızname bakabilmesi mümkün değildir. Yıldızname bakan kişinin fazlaca bilgi birimi olmalıdır. Ayrıca gerçekçi bir yıldızname bakılmasını istiyorsanız ve gelecek konusunda bilgi sahibi olmayı hedefliyorsanız işi bu konun uzmanlarına yaptırmalısınız.

Yıldızname ve fal arasında fark var mıdır?

Yıldızname ve fal arasındaki fark oldukça büyüktür. Bu farklar konusunda bilgi sahibi olundukça fal ile yıldızname arasında yer alan ince çizgiyi de görebilmek mümkündür. Aradaki en temel farklardan biri yıldıznamenin temelinde hiçbir malzemeye dayanmamasıdır. Yıldızname insanların gelecekleri hakkında daha açık ve net bilgi verirken fal bu konuları ciddi bir şekilde ele almamaktadır.

Kısacası fal biraz işin eğlenceli kısmıdır. En önemli farkları ise yıldızname; yıldıznameyi baktıran kişiye doğru yolu gösterirken falın ise gerçeklikle herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak yıldıznamenin varlığından ve gerçekliğinden de söz edilebilir. Lakin falın gerçekliği bir yana varlığından bile söz edilemez. Zira eğlence amaçlı yapılan bir uygulamanın varlığı ise çok da önemli bir yer kaplamamaktadır.