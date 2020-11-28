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Yılın aşkı belgelendi! Şeyma subaşı ve Sinan Tuna beraber mi?

Yaptığı her şey ile magazine gündem olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde yeni bir aşk iddiaları ile ismi anılmıştı. Aşk yaşadığı iddia edilen iş insanı Sinan Tuna ile Subaşının fotoğrafları ortaya çıktı.

Yılın aşkı belgelendi! Şeyma subaşı ve Sinan Tuna beraber mi?

Acun Ilıcalı ile yaptığı evlilikle ün salan Şeyma Subaşı yine magazinin gündemi oldu. Ilıcalı ile biten evliliğinin ardından sevgilileri ve katıldığı partiler ile magazine bol bol malzeme veren Şeyma Subaş'ı yeni aşka yelken açması ile olay oldu.

Acun Ilıcalı ile yaşadığı evlilik sonrası adı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın iş insanı Sinan Tuna ile aşk yaşadığı öne sürüldü. Yaşadığı ilişkiler ve katıldığı partilerde boy göstermesi ile çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın adı yeni bir aşk ile anılıyor. Zamazingo adlı Instagram sayfasında yer alan habere göre Subaşı'nın ABD ve Meksika'da Sinan Tuna isimli genç işadamıyla samimi dakikalar yaşadığını iddia etti.

Farmasi isimli ilaç ve kozmetik firmasının Kuzey Amerika CEO'su olan Tuna, geçtiğimiz hafta Şeyma gibi Meksika Tulum'daydı. Şeyma Subaşı'nın Sinan Tuna ile aşk yaşadığı iddialarının ardından ikilinin yan yana olduğu fotoğraflar sosyal medyaya düştü.

Yılın aşkı belgelendi! Şeyma subaşı ve Sinan Tuna beraber mi?

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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