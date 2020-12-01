Hadise ve Kaan Yıldırım ayırıldı mı? Bu yılın en çok konuşulan ve birbirlerine en çok yakıştırılan çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında sevenlerine üzen bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde evini ayıran çiftten sevenlerine üzecek bir haber geldi. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İddiaların ardından Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takipten çıkarması ve fotoğraflarını silmesi dedikoduları doğruladı.

Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.