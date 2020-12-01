Yılın aşkında şok gelişme! Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?
Hadise ve Kaan Yıldırım ayırıldı mı? Yılın aşkında evlilik beklenirken ortaya atılan iddia sevenlerini şoke etti. İddialara göre bir süredir sorunlar yaşan ünlü çift önce evlerini sonra da yollarını ayrıldı. Peki büyük aşk neden bitti?
Hadise ve Kaan Yıldırım ayırıldı mı? Bu yılın en çok konuşulan ve birbirlerine en çok yakıştırılan çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti hakkında sevenlerine üzen bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde evini ayıran çiftten sevenlerine üzecek bir haber geldi. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz hafta Covid-19'a yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Kendisini karantinaya alan Hadise'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İddiaların ardından Hadise ve Kaan Yıldırım, Instagram'dan birbirlerini takipten çıkarması ve fotoğraflarını silmesi dedikoduları doğruladı.
Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek adına açılan Instagram hesabı da geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde kapatılmıştı.