Şevval Şahin'i kıskanıp Kerem Kamışlı'yı denize atmıştı! Marcus Aral'ın cezası belli oldu!MHP lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar!Elmalı Davası nedir? Çocuk tacizi Elmalı Davası resimler ve tüm detaylarıYılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldilerSağlık çalışanları için geçerli olan ücretsiz kullanım hakları sona eriyor!Canlanan turizm sektöründe hevesler kursakta kaldı! Delta varyantı tedirgin ediyorTuzlaspor transferde bombaları patlattı: Kurtuluş Yurt ve Erhan Kartal resmen açıklandıİŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı: İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR paketleme işi için şartlar neler?Alex Teixeira'dan kartal pozu! Beşiktaş'a uçuyorSON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında yüzde 5.6 arttı!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Bodrum'da tatil yaparken eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisiyle karşılaşınca büyük şok yaşadı.

Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

Tatil tercihini Bodrum'da değerlendiren Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta yeni aldığı evinin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaşı.

ŞAŞKINA UĞRADI

İskelede bulunan arkadaşlarının yanına inen 39 yaşındaki Tuba Ünsal,  Mirgün Cabas ve Zeynep Yüksektepe'yi görünce şaşkına uğradı.

Bir süre arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra denize girmeye karar veren oyuncu, iskelenin merdiveninden tek başına denize girdi ve ardından hemen geri çıktı.

Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

GÖRMEZDEN GELDİLER

Duş aldıktan sonra arkadaşlarının yanına geçen Ünsal, saçlarını tararken bir ara Cabas ile göz göze gelirken ikili gözlerini çevirdi.

Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

Bir ara  oyuncunun önünden geçen Cabas ve Yüksektepe, Tuba Ünsal'a selam dahi vermezken Ünsal, Cabas'ın olduğu yere hiç bakmayarak görmemezlikten geldi.
Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT