Yılın piştisi! Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaştı! Görmezden geldiler

Tatil tercihini Bodrum'da değerlendiren Tuba Ünsal, geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta yeni aldığı evinin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ve sevgilisi Zeynep Yüksektepe ile karşılaşı.

ŞAŞKINA UĞRADI

İskelede bulunan arkadaşlarının yanına inen 39 yaşındaki Tuba Ünsal, Mirgün Cabas ve Zeynep Yüksektepe'yi görünce şaşkına uğradı.

Bir süre arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra denize girmeye karar veren oyuncu, iskelenin merdiveninden tek başına denize girdi ve ardından hemen geri çıktı.

GÖRMEZDEN GELDİLER

Duş aldıktan sonra arkadaşlarının yanına geçen Ünsal, saçlarını tararken bir ara Cabas ile göz göze gelirken ikili gözlerini çevirdi.

Bir ara oyuncunun önünden geçen Cabas ve Yüksektepe, Tuba Ünsal'a selam dahi vermezken Ünsal, Cabas'ın olduğu yere hiç bakmayarak görmemezlikten geldi.

