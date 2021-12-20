Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada 

Türkiye'deki gelişmelerin ve atılması planlanan adımların masaya yatırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısının saat 15.00'de başlaması beklenirken çok kritik konular masaya yatırılacak.

DÖVİZDEKİ DALGALANMAYA KARŞI MERKEZ BANKASININ MÜDAHALELERİ

2021'in son kabine toplantısında döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya karşı Merkez Bankasının yaptığı 5 döviz müdahalesinin sonuçları masaya yatırılacak. Kurdaki dalgalanmaları öne sürerek fiyat artışları yapan zincir marketler ve stokçuluk yaparak ürün satmayan kişilerle mücadele toplantıda konuşulacak.

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANI

Koronavirüs pandemisinin getirdiği ekonomik zorluklar ve enflasyonun artmasıyla birlikte asgari ücrete gelen yüzde 50,44 oranındaki zammın ardından gözler memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan ek zamlara çevrildi. Toplantıda yapılacak olan zammın belirleneceği ifade ediliyor.

OMİCRON VARYANTI

Koronavirüs salgınındaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine sunum yapması beklenirken Kovid-19'un yeni türü Omicron'a karşı alınması düşünülen ek önlemlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin de kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

TÜRKİYE - AFRİKA ZİRVESİNİN SONUÇLARI

İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların da değerlendirilmesi beklenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını ve liderle yaptıkları görüşmenin detaylarını kabine üyeleriyle paylaşacağı belirtiliyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, alınan kararları kamuoyuna duyuracak.