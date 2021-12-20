20 Aralık 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?Altın fiyatları her an rekor kırıyor! Fiyatları takip etmek imkansız! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatları2022 İzmir Ekonomi Üni. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203511338Şerha ne demek, TDK'ya göre Şerha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 İstanbul Ticaret Üni. Mekatronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410623Memur ve emeklilerin maaşına ne kadar zam gelecek? Kulislere yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi oran verdiYılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada2022 İstanbul Ticaret Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203410147Beklenen gün geldi! Meteoroloji saat vererek uyardı: İstanbul'a kar yağışı geliyor! İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi hava durumuAnlam Genişlemesi ne demek, TDK'ya göre Anlam Genişlemesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada

Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada

2021 yılının son kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda ekonomide yaşanan gelişmeler, Türkiye'de de tespit edilen Omicron varyantı, kurdaki dalgalanmayı öne sürerek fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlarla mücadelenin yanı sıra memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar konuşulacak.

Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada

Türkiye'deki gelişmelerin ve atılması planlanan adımların masaya yatırıldığı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısının saat 15.00'de başlaması beklenirken çok kritik konular masaya yatırılacak.

Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada

DÖVİZDEKİ DALGALANMAYA KARŞI MERKEZ BANKASININ MÜDAHALELERİ 

2021'in son kabine toplantısında döviz kurunda yaşanan dalgalanmaya karşı Merkez Bankasının yaptığı 5 döviz müdahalesinin sonuçları masaya yatırılacak. Kurdaki dalgalanmaları öne sürerek fiyat artışları yapan zincir marketler ve stokçuluk yaparak ürün satmayan kişilerle mücadele toplantıda konuşulacak.

Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada 

MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞLARINA YAPILACAK ZAM ORANI

Koronavirüs pandemisinin getirdiği ekonomik zorluklar ve enflasyonun artmasıyla birlikte asgari ücrete gelen yüzde 50,44 oranındaki zammın ardından gözler memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak olan ek zamlara çevrildi. Toplantıda yapılacak olan zammın belirleneceği ifade ediliyor. 

OMİCRON VARYANTI

Koronavirüs salgınındaki son durum hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine sunum yapması beklenirken Kovid-19'un yeni türü Omicron'a karşı alınması düşünülen ek önlemlerin görüşülmesi bekleniyor. 

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin de kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

Yılın son kabine toplantısında kritik konular konuşulacak! Memur ve emekli maaşlarına zam masada

TÜRKİYE - AFRİKA ZİRVESİNİN SONUÇLARI

İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların da değerlendirilmesi beklenen toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirilen  Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını ve liderle yaptıkları görüşmenin detaylarını kabine üyeleriyle paylaşacağı belirtiliyor. 

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, alınan kararları kamuoyuna duyuracak. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT