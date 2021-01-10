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  3. Yılın transferinde son dakika! Arsenal, Mesut Özil'in ayrılmasına izin verdi!

Yılın transferinde son dakika! Arsenal, Mesut Özil'in ayrılmasına izin verdi!

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği, gerçekleşmesi halinde son yılların en flaş transferleri arasında yer alacak olan Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılmak için izni aldı.

Yılın transferinde son dakika! Arsenal, Mesut Özil'in ayrılmasına izin verdi!

Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi haline gelen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Fenerbahçe'ye transferinde sona yaklaşılıyor. Kulübü Arsenal ile sözleşme fesih görüşmelerini sürdüren Özil'e Arsenal'den izin geldi. Taraftarı oldukça heyecanlandıran bu haber karşısında sarı-lacivertliler Mesut'u beklemeye geçti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan sosyal medya hesabından flaş bir iddia ortaya attı. Schira'nın Twitter hesabından aktardığı habere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Mesut Özil’in takımdan ayrılması için onay verdi. Fenerbahçe ile anlaşmanın tamamlanması çok yakın.

Mesut Özil'in Arsenal ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesinin feshedilip sarı-lacivertliler ile 3.5 yıllığına anlaşması bekleniyor. 

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaşımı şöyle:

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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