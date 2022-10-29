Yıllar sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli ve Akşener bir araya geldi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'e giderek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
Daha sonra devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği esnada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verdi.
Akşener ve Bahçeli, bir süre sohbet edip tokalaşarak temasa geçti.
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