Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Megastar aşka geldi! Eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım!

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmiş, tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Eşiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda poz veren Tarkan, romantik bir paylaşımda bulundu.

"BİR YANIMDA CAN PINAR'IM..."

Tarkan, fotoğrafının altına "Bir yanımda can Pınar’ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı… Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı. E bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz" yazdı.