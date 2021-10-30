Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşme günü belli oldu!Cam Süsleyicisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Almanya'ya Göçün 60. Yılı' programına özel mesaj: Her türlü desteği veriyoruzOtomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıZımpara Taşı Tezgahı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıSoğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları30 Ekim 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Pişmaniye Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıKonya'da kovalamaca sonucu yakalanan araçtan kilolarca eroin ele geçirildi!FOX TV canlı yayın El Kızı 2. bölüm izle | Elkızı 2. bölüm full, tek parça izle YouTube
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Megastar aşka geldi! Eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım!

Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Megastar aşka geldi! Eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım!

Megastar Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafı romantik bir not ekleyerek paylaşmasının ardından gönderi, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Megastar aşka geldi! Eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım!

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile koronavirüs salgını başından itibaren Almanya’daki evinde kalmayı tercih etmiş, tüm proje ve konserlerini iptal eden Tarkan, yaklaşık iki yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Ünlü bir marka ile reklam anlaşması yapan ünlü şarkıcı, Instagram'dan da sık sık paylaşım yapıyor.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Eşiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda poz veren Tarkan, romantik bir paylaşımda bulundu.

Yıllar sonra Türkiye'ye dönen Megastar aşka geldi! Eşi Pınar Tevetoğlu ile romantik paylaşım!

"BİR YANIMDA CAN PINAR'IM..."

Tarkan, fotoğrafının altına "Bir yanımda can Pınar’ım, öte yanımda eşsiz İstanbul boğazı… Dün gece yoktu benden daha bahtiyarı. E bir aşk adamı olarak arada romantik olmazsam olmaz" yazdı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT