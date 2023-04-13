Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı

Afyonkarahisar'da 2006 yılından beri kimliksiz olduğu belirlenen 8 kişilik aile, adeta hayalet gibi yaşarken Afyonkarahisar Valiliği harekete geçti. Gül ailesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı

Afyonkarahisar'da 8 kişiden oluşan ve kimlik kartları olmadığı için adeta hayalet gibi yaşayan Gül ailesine Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı

2006 YILINDAN BERİ KİMLİKSİZ YAŞIYORLAR

2006 yılında dede Galip Gül o dönem ikamet ettikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek, kimliğini değiştirdi. Ancak iddiaya göre, o dönem görevliler evrakları üzerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galip Gül ve aile üyelerinin kimlikleri başta olmak üzere tüm resmi evraklarına el koydu. Galip Gül ile 36 kişilik aile üyeleri o dönemden sonra kimliksiz yaşamaya başladı. Aile üyeleri daha sora farklı memleketlere göç ederek ayrıldı. İki kız kardeş Fatma ve Melek Gül'de çocuklarını yanlarına alarak önce Eskişehir'e ardından Afyonkarahisar'a yerleşti. 8 kişilik Gül ailesi yaklaşık 6 aydır Afyonkarahisar kent merkezinde yaşıyor.

"AİLENİN VATANDAŞLIK DOSYALARI TANZİM EDİLDİ"

İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayın ardından Afyonkarahisar Valiliği harekete geçti. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın talimatı üzerine gerekli çalışmalar İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından başlatıldı. Çalışmayla ilgili kurum yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Alınan bilgiler ve dilekçeleri ivedilikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Valimizin himayesinde ve genel müdürlüğümüzün talimatları ile ilgili kişiler öncelikle İl Göç Müdürlüğümüze yönlendirilmiştir. İl Göç Müdürlüğü tarafından Haymatlos başvurularının alınması ve evraklarının hazırlanmasının ardında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlık dosyaları hemen tanzim edilip, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze karar ve araştırma yapılması için iletilecektir. Vali Yiğitbaşı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürümüz Şefik Aygöl sürecinin en başından beri yakından takip ve kontrol etmektedirler" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
Güngören'de 5 katlı bir bina çöktü! Bina araçların üzerin yıkıldı!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
Kan stokları kırmızı alarm veriyor! "Bütün vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz"
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
Son Haberler
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Hollanda parlamento binası bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı!
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Yıllarca kimliksiz yaşayan 8 kişilik ailenin, kimliklerinin çıkarılması için resmi adımlar atıldı
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek
Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"
Depremde yaralanan köpeğini yanından hiç ayırmıyor, "Ailemden farkı yok, iki çocuğum var, Rodi 3'üncü çocuğum gibi"
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ramazan Bayramında 51 bin 300 ekip, 99 bin 245 trafik personeli görev alacak!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Kalkan Operasyonuyla dolandırıcılara ağır darbe! Diyarbakır'da 85 milyon kişinin bilgilerini çalıp dolandırıcılara sattılar!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Murat Kurum açıkladı! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim yapacaklarının müjdesini verdi! İşte o tarih!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Hatay'da deprem sonrası enkazlar kaldırıldı! Boş meydanlar oluştu!
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun