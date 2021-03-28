Ünlü isimlerin ölüm haberlerini duyurmasıyla tanınan "Felaket tellalı" lakaplı Onur Akay, dün gece Instagram’da ünlü sanatçı Ayşe Mine ile canlı yayın yaptı. Akay, bu kez Yeşilçam’ın usta ismi Yılmaz Cesur’un 26 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından ünlü ismin sevenleri tarafından en çok aratılan isimlerden oldu. Yılmaz Cesur kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Sorularının cevabı haberimizde...

YILMAZ CESUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

1970'li yıllarda Yeşilçam'a girerek birçok isimle film çeken Yılmaz Cesur, 14 Mayıs 1951 yılında Elazığ'da doğdu. Dizilerde de rol alan ve başrol oynadığı filmleri de olan Yılmaz Cesur, Darbe, Kader Çıkmazı, En Büyük Babam, Sözde Kızlar, Yaşamadım ki, Yıkıla Yıkıla, Sülün Osman, Köy Kabadayıları, Yeter Be, Gelin Kayası, Gölet, Çoban Yıldızı, Dilekçe, Son Cellat, Dökülen Yapraklar, Beyaz Diken, Bir Şenliktir Yaşamak, Zehirli Çiçek, Son Yolcu, Beni Bensiz Yargılama ve Janjan gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Yılmaz Cesur 70 yaşında hayatını kaybetti.