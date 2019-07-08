Yılmaz Duru Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

YILMAZ DURU KİMDİR?



Doğum tarihi : 08.Ağustos.1933 Ölüm tarihi : 10.Mart.2010

Yılmaz Duru kaç yaşında öldü : 77

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Sinema Oyuncusu, Yönetmen

Yılmaz Duru doğum yeri : Adana

Ölüm yeri : İstanbul

YILMAZ DURU BİYOGRAFİSİ



Adana doğumlu yönetmen, oyuncu, dansçı, müzisyen, senarist ve yapımcı. 1944-2010 yılları arasında aktif olarak görsel sanatın içinde olan başarılı oyuncu, 69sinema filminde rol almış ve 37 sinema filmini yönetmiştir.

Yılmaz Duru, 8 Ağustos1933 tarihinde, Adana’da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine, 1933 yılında sahnelenen Ses adlı operet ile başlayan Duru, 1940’lı yılların başında bir süre şarkıcılık yaptıktan sonra sinema sektörüne adım attı.

1950 yılında, Çete adlı sinema filmi ile beyaz perdeye adımını atan Yılmaz Duru, 1950-1996yılları arasında, aralarında Hancı, Beni Şafakta Vurdular, Dünya Kadınla Güzelgibi Türk sinemasının önemli yapımlarının da yer aldığı toplam 69 filmin kadrosunda oyuncu olarak yer aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra iyi bir dansçı olarak da tanınan Duru, A.B.D.’ye giderek bu ülkede dans öğretmeni olarak çalıştı; bir yandan da sinema ve T.V. dalında eğitim alarak kendisini geliştirdi. Türkiye’ye dönmesinin ardından Tura Film adlı bir sinema şirketi kuran Duru, yapımcı ve yönetmen olarak Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu.

Ünlü oyuncunun ilk yönetmenlik denemesi, 1964 yılında vizyona giren Erkekler Ağlamaz oldu. Duru, 1964-1996 yılları arasında, İnce Cumali, Büyük Öç, Acı Pirinç ve Susuz Yaz gibi önemli eserlerin de aralarında bulunduğu toplam 37 filmde yönetmen koltuğuna otururken, bu filmlerin 16’sında yapımcı ve 12’sinde senarist olarak görev aldı.

Uzun süredir hasta olan ve tedavi görmekte olan Yılmaz Duru, 2 Mart 2010tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Ödülleri

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Dram Filmi Ödülü, Zalimler

* 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yönetmen Ödülü, Zalimler

* 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, İnce Cumali

* 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yönetmen Ödülü, İnce Cumali

* 1969 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 2. Film Ödülü, Bin Yıllık Yol

* 1970 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 3. Film Ödülü, Büyük Öç

* 4. Adana Altın Koza Film Şenliği - 1972, En İyi Yönetmen, Kara Doğan

* 34. Antalya Film Şenliği - 1997, Yaşam Boyu Onur Ödülü