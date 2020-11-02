Yılmaz Erbek apartmanı konumu | İzmir Bayraklı Yılmaz Erbek apartmanı eski hali

6,6 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar gören apartmanlar arasında yer alan İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek apartmanı için yıkım çalışması devam ediyor. İşte Yılmaz Erbek apartmanı konumu ve İzmir Bayraklı Yılmaz Erbek apartmanı eski hali...

YILMAZ ERBEK APARTMANI KONUMU

Yılmaz Erbek apartmanı İzmir'in Bayraklı ilçesinde yer alıyor. Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen drepremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasında ekipler, bir erkeğe ait cesede ulaştı. Cesedin, apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi.

Rıza Bey apartmanı nerede, adresi? Rıza Bey apartmanı kaç yıllık?

İZMİR BAYRAKLI YILMAZ ERBEK APARTMANI ESKİ HALİ

Bir marketin yer aldığı alttan iki katı çöken, yan yatması nedeniyle iş makinalarıyla desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği yıkım emri ile çalışmalar başladı.Arka cephesinden vinçlerin makaslarıyla tıraşlanan binanın kontrollü şekilde yıkımı tamamlanacak.

İşte Yılmaz Erbek apartmanı eski ve yeni hali